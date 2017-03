Dom kvarstår mot kyrkovandal

Malmö Tingsrättens dom var korrekt. Det fastslår hovrätten i Malmö i fallet om den fyrtioårige man som utrustad med påk och ett förvirrat motiv om hämnd på Sverige gick bärsärkagång i Sankt Paulikyrkan.

Det var vid tretiden natten till den 27 juni som en fyrtioårig man gick bärsärkagång i Sankt Pauli kyrka.

Grannar väcktes och kunde både larma och filma mannens framfart. Vittnen hörde honom ropa både ”Akbar Allah” och ”Allah Akbar” och såg honom krossa minst en ruta.

Mannen iklädd vitt skynke och palestinasjal tog sig in i kyrkan via kyrkporten. Klirrandet av glas och rop fortsatte.

Kyrkan var vid den här tiden under renovering. När polis kom till platsen kunde de med ficklampor lokalisera fyrtioåringen, som tagit sig tre våningar upp i byggnadsställningarna. Där fortsatte mannen att utropa diverse haranger.

Poliserna var tvungna att klättra upp i byggnadsställningarna.

Där lyckades de tvinga in mannen i ett hörn och sprejade honom i ansiktet. Där och då fick poliserna veta motivet till attacken. Fyrtioåringen menade att han hans gud placerat honom i kyrkan för att hämnas på Sverige för det Sverige gör med USA i Palestina och Syrien.

Mannen har efter undersökning visat sig ha en allvarlig psykisk störning. Han har varit talför och erkände att han krossat ett fönster. Mannen dömdes senare till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Domen gällde inte bara skadegörelse och olaga intrång. Fyrtioåringen hade även misshandlat och hotat döda en man på Möllevångstorget, något han också dömdes för.

Fyrtioåringen valde att överklaga domen. Han menade att åtalet om skadegörelse av ett fönster skulle ogillas, trots att han erkänt dådet.

Fyrtioåringen ogillade skadeståndet till Svenska kyrkan om 6 036 kronor och menade att det skulle sänkas till 1 000 kronor. Han ville också att det särskilda utskrivningsprövningen skulle tas bort.

Hovrätten finner dock ingen anledning att ändra tingsrättens dom som därmed kvarstår.