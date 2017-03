Berggren till Malmöfestivalen

Den 5 maj släpper Broder Daniels sångare Henrik Berggren sitt soloalbum Wolf’s Heart och åker sedan ut på turné. Ett av stoppen är Malmöfestivalen 17 augusti.

För 14 år sedan släppte Broder Daniel sitt sista album, Cruel Town, och för nio år sedan tog de farväl av publiken med en konsert på Way Out West.

Nu är sångaren Henrik Berggren tillbaka för att göra solokarriär. 2 mars släpptes hans första singel som soloartist, ”To my brother Johnny”, och 5 maj släpps albumet Wolf’s Heart, Enligt Nöjesbladets musikblogg medverkar två tidigare Broder Daniel-medlemmar också på skivan, Theodor Jensen på bas och Lars Malmros på trummor.

Efter albumsläppet ska Henrik Berggren ut på en turné som startar i Stockholm på Gröna Lund 24 maj. Efter det blir det bland annat Bråvallafestivalen i Norrköping och Liseberg i Göteborg. Enda spelningen i Skåne blir på Malmöfestivalen 17 augusti.