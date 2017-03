Stort antal inbrott under helgen

Kävlinge Minst fem bostadsinbrott anmäldes under helgen som gick.

På Truls gränd i Barsebäcks tog sig tjuvar in i en bostad när familjen var hemma. De fick med sig datorer, smycken och kontanter värt av 130 000 kronor.

På Södervångsvägen i Löddeköpinge drabbades två grannar sent i fredags kväll av inbrott. I den ena villan är det oklart vad som stals, från den andra försvann datorer och smycken.

På Konvaljvägen i Löddeköpinge kom tjuvarna över kontanter och smycken för 30 000 kronor när tjuvar i fredags kväll tog sig in genom fönstret.

På fredagen bröt sig tjuvar också in i en bostad på Högalidsvägen i Kävlinge och fick med sig smycken.