MALMÖ Polis kallades till Kroksbäck sedan två mystiska hål upptäckts i ett fönster på ett flerfamiljshus.

Ingen person uppges ha skadats och det är fortfarande oklart vad som orsakat hålen i fönstret som upptäcktes under söndagskvällen.

Enligt Skånepolisen har inga uppgifter kommit in om att någon hört skottlossning under kvällen.

Larmet om händelsen kom klockan 23.59 sent på söndagen. Den tekniska undersökningen fortsatte under natten.

Händelsen rubriceras i nuläget som skadegörelse.