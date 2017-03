Jobbsökande spelar boll i jakt på arbete

500 arbetssökande var intresserade av att delta under Karriärdagen. 95 fick chansen.

Malmö Låt unga arbetslösa och arbetstagare spela fotboll tillsammans. Det är tanken bakom Karriärdagen som anordnas av Malmö FF:s karriärakademi.

I måndags arrangerades Karriärdagen för tredje gången. Bakom det hela står, förutom Malmö FF:s karriärakademi, även Arbetsförmedlingen och Malmö stad.

– Det är fantastiskt, maktbalansen upphör och det blir inte ”Du är arbetslös och jag jobbar”, utan man kommer varandra närmare och blir lagkamrater, säger Karin Heri, projektledare för MFF:s Karriärakademi.

Inspiration hämtades 2014 då akademin tillsammans med Arbetsförmedlingen besökte Frankrike och träffade landets fotbollsförbund som var först med idén.

– Vi vill använda de positiva värdena från fotboll till att få unga arbetslösa att träffa yrkesverksamma på fotbollsplanen, säger Karin Heri.

Dagen inleddes med ett introduktionsmöte där de arbetssökande fick bekanta sig med sina möjliga framtida arbetsgivare. Därefter följde lunch, uppvärmning med Friskis och Svettis och sedan var det dags.

– Någon kanske är excellent under introduktionen, tillbakadragen under lunchen för att sedan komma tillbaka starkt under fotbollen, säger Karin Heri, och berättar att de olika momenten gör att även de som inte är skickliga med boll kan visa framfötterna.

Bland de som ställde upp under måndagen fanns bland annat representanter från Malmö FF Publikvärdar, Polisen och Arbetsförmedlingen. Alusine Kanu jobbar som handläggare på Arbetsförmedlingen och har varit med tidigare gånger.

– Det är väldigt bra, ett sätt att få ut ungdomarna ur deras komfortzone. Det är många ungdomar som inte vågar, säger Alusine Kanu.

Totalt har 95 deltagare, både killar och tjejer, sållats ut.

– De kommer från alla delar av Malmö och har varierande fotbollsintresse. Det spelar ingen roll om man bara byter om och är med eller är jätteduktig på fotboll, säger Karin Heri,

En av de arbetssökande var Mirnes Salja.

– Man får bättre kontakt med arbetsgivarna och skapar en annan sorts kemi, säger Mirnes Salja.

Både Karin Heri och Arbetsförmedlingen är nöjda med projektet.

– Det omedelbara intrycket har varit att flera har fått praktikplats eller anställning, säger Mats Rydberger, chef på Arbetsförmedlingen Malmö.

– Det är en väldigt enkel idé, däri ligger framgången. Och det finns många företag som vill göra skillnad, säger Karin Heri.