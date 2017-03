Dörrknackning efter mord på Segevång

Malmö På måndagskvällen knackade polisen dörr på Segevång. Utredningen efter lördagens mord på en 23-årig man fortsatte. Inom kort kommer resurser att omfördelas inom regionen för att klara mordutredningarna.

Polisens informatör Ewa-Gun Westford kunde på måndagen inte berätta något nytt i fallet om mordet på Segevång.

– Utredning pågår och det är inget vi kan lämna ut, säger hon. Vi behöver arbetsro.

Sent på lördagskvällen sköts en 23-årig man ihjäl och en 22-åring skadades allvarligt. De tros ha blivit beskjutna på Kronetorpsgatan. Den döde återfanns i en krockad bil som troligen kört in i en parkerad bil. Det finns uppgifter om att två personer ska ha lämnat brottsplatsen på cykel.

Under måndagen genomsöktes området med hund och på kvällen genomförde polisen en dörrknackning i området för att få mer upplysningar om fallet.

– Vi har fortfarande ett brett perspektiv i utredningen.Vi behöver mer information innan vi smalnar av utredningsarbetet, säger Ewa-Gun Westford.

23-åringen är enligt Sydnytt tidigare dömd för olaga vapeninnehav. Han ska ha motiverat innehavet med att han var utsatt för hot.

Mordet på Segevång är det femte i Malmö i år.

– Sammantaget har vi ett femtontal pågående mord- och mordförsöksärenden.



Ewa-Gun Westford uppger att Region Syd kommer att omfördela resurser för att klara utredningarna. Det handlar om bland annat om en erfaren förundersökningsledare.

Läs mer: