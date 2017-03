Wolff Eikrem glänste i MFF

FOTBOLL Vått och rått i luften. Men Malmö FF visade ystra vårkänslor i första halvlek mot Rosenborg.

– Vår bästa match offensivt sett i år, slår Magnus Wolff Eikrem fast efter 1-1 mot Norges bästa fotbollsklubb.

Norrmannen har ett långt förflutet i Molde, och var på söndagen extra taggad att slå ärkerivalen och den norska dominanten Rosenborgs BK.

Dessutom satt Norges nye förbundskapten Lars Lagerbäck och spanade på läktaren. Wolff Eikrems övertygande insats måste bädda för att hans finns med i svenskens premiärtrupp.

Wolf Eikrems passningsfot låg bakom flera målchanser i den första halvleken. Han slapp de traditionella innermittfältsuppgifterna för en friare roll på kanten. Det var helt rätt tänkt av den nye MFF-tränaren Magnus Pehrsson.

Ute på kanten får Wolff Eikrem en friare roll som han trivs betydligt bättre med. Hans artistiska och kreativa sida får fullt utlopp, och värmde publiken på blott 1 457 åskådare på ett kargt och ogästvänligt Swedbank stadion.

Norrmannen var nära att bli målskytt redan efter 20 minuter med en frispark. Han var dock självkritisk till hur han slog den.

– Jag tycker faktiskt att jag ska sätta dit den, eftersom målvakten står felplacerad.

Kvarten senare fick han jubla.

Efter en kombination med Markus Rosenborg, som klackpassade fram bollen, rullade Wolff Eikrem in välförtjänta 1-0 till MFF.

– Det var skönt att få göra mål mot just Rosenborg, men vi borde ha avgjort matchen i den första halvleken, menar Eikrem.

26-åringen trivdes som fisken i vattnet i sin kantroll, där han mestadels har hållit till under sejouren i Malmö.

– Jag kommer lite högre upp i banan, och får slå fler inlägg än som innermittfältare, tycker han.

I andra halvlek fick han trots det flytta in centralt, eftersom Erdal Rakip hade känningar i ena låret och sparades av säkerhetstänk.

När sedan även den andre innermittfältaren Oscar Lewicki vrickade foten och utgick, så blev det en smula rörigt och oroligt i MFF-lägret. In kom Yoshimar Youtun, och även om han spelar som innermittfältare i Perus landslag, så imponerade inte alls sydamerikanen.

– Fast jag tycker ändå att vi kommer igen och avslutar matchen på ett bra sätt, menar Magnus Pehrsson.

MFF-tränaren strödde, inte helt oväntat, lovord över spelet före halvtidsvilan:

–Vi har bra balans mellan lagdelarna, vi spelar med tålamod och har snabba omställningar. Vi borde ha gjort något mål till då, menar Pehrsson.

En till synes helt onödig hands på norrmannen Jo Inge Berget gjorde dock att Rosenborg tog sig tillbaka in i matchen efter paus. Straffen var den comebackande målvakten Johan Wiland helt chanslös att rädda.

Andra halvlek blev betydligt jämnare, och säkert hade Rosenborgsspelarna fått sig en rejäl blåsning av sin tränare i halvtid efter den bleka insatsen de första 45 minuterna.

Mittbacksduon hos Di Blåe, Lasse Nielsen och Franz Brorsson, sattes på tuffare prov. Men dansken och skåningen redde ut det mesta och visade att de blir allt mer samspelta och trygga med varandras uppträdande.

Nu väntar en ny träningsmatch för MFF på lördag. Då kommer den allsvenska kollegan Jönköping Södra på besök till Malmö Idrottsplats.