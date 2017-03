Vetenskapsveckan tar upp svåra frågor

Lund Blir världen bättre? Det är temat för den första av de fem vetenskapsveckor som Lunds universitet arrangerar under sitt jubileumsår.

Invigningen hölls i universitetsaulan på söndagen och nu följer ett späckat program fram till och med nästa helg.

– Temafrågan är svårbesvarad, men en av universitetets viktigaste uppgifter är att presentera fakta och hålla diskussionen levande, säger jubileumskommitténs ordförande Göran Bexell, tidigare rektor för Lunds universitet.

Bland veckans arrangemang nämner han särskilt måndagskvällens debatt på Athen i AF-borgen med bland andra Martha Nussbaum, filosof och juridikprofessor vid universitetet i Chicago, Carlota Perez, forskare vid London School of Economics, och James Robinson, forskare i freds- och konfliktkunskap i Chicago.

En annan av höjdpunkterna är tisdagsförmiddagen symposium i universitetsaulan om kvinnors roll i diplomati och fredsförhandlingar.

Här deltar bland andra utrikesminister Margot Wallström och Joshua Goldstein, professor i internationella relationer vid University of Massachusetts.

Sammanlagt blir det ett 20-tal öppna arrangemang under veckan.

inkluderande stadsvandring, guidade turer på nanolabbet, en speciell dag för gymnasieelever och öppet hus på Vattenhallen. Kvinnodagen, 8 mars, får särskild uppmärksamhet.

Invigningsarrangemanget inramades av mycket sång, framförd av Palaestra Vokalensemble.

Dessutom diskuterade en sakkunnig panel bland annat demokrati, hållbarhet och jämställdhet utifrån inspelningar där studenter svarade på frågan om världen blir bättre.

Sociala rörelsers och medborgares ansvar i osäkra tider var något av det som togs upp, liksom riskhantering som klarar överraskningar, den snabba kommunikationens effekter och ledarskap som bygger på hållbara lösningar.

Namnet Donald Trump nämndes flera gånger, precis som begreppet fake news.

Universitetets rektor Torbjörn von Schantz sammanfattade kvällen i positiv anda:

– Världen blir bättre när universitetet sköter sitt uppdrag och jag är övertygad om att forskningen för oss framåt men vi måste bli bättre på att nå ut. Sedan måste beslutsfattarna använda kunskapen, även om det kan vara svårt att fatta impopulära beslut.

Nästa vetenskapsvecka, om det digitala samhället, hålls 24-30 april. Sedan följer en vecka på temat hållbarhet 15-20 maj. 4-10 september är ämnet hjärnan medan framtidens universitet tas upp 16-22 oktober.

Dessutom arrangeras två kulturveckor, 8-14 maj respektive 11-17 september.

– Jubileumsåret har fått en fantastisk inledning och nu gäller det att hålla ångan uppe, säger Göran Bexell.