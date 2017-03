En person död och en svårt skottskadad

MALMÖ

En man sköts ihjäl och en är allvarligt skadad efter en skottlossning på Segevång i Malmö på lördagskvällen.

Polisen fann den döde mannen i en krockad bil på Kronetorpsgatan och en stund senare hittades den andre mannen, svårt skottskadad, i en lägenhet några hundra meter därifrån.

Polisen arbetade till sent på natten på det avspärrade området men ännu på söndagsmorgonen var ingen gripen för mordet.

På Kronetorpsgatan stod på söndagsmorgonen närboende i små grupper för att prata om det som hänt.

– Jag hörde inget, jag såg en actionfilm på tv och ljudet måste ha dränkt ljudet av skotten, säger en man som bor i närheten.

– Detta är ett lugnt område, har alltid varit. Därför är det så konstigt att läsa om vad som hänt i natt, tillägger en kvinna som är ute och rastar sin hund.

Larmet om skottlossningen kom in till polisen 22.13 på lördagen. Vittnen ska då ha hört flera skott avlossas i en följd och det var flera som ringde in och slog larm.

Polis skickades till platsen och en skadad person anträffades omgående i en silverfärgad bil som kört in i en parkerad bil.

Polisen påbörjade första hjälpen på den skadade samtidigt som platsen säkrades och ambulans skickades fram.

Ganska snabbt fick polisen också uppgifter om ännu en skjuten person, en man. Han anträffades i en lägenhet en bit från brottsplatsen.

Även han kördes med ambulans till sjukhus. Båda männen är födda på 90-talet och i 25-årsåldern. Senare på natten meddelar polisen att den först hittade mannen har avlidit av sina skador. Den andre uppges vara allvarligt skadad.

Polisen spärrade av ett stort område kring Kronetorpsgatan och vid lägenheten och vittnen förhördes under natten.

– Vi tror att skottlossningen har skett på ett ställe, på Kronetorpsgatan, sade polisens informatör Calle Persson under natten.

På Kronetorpsgatan körde den bil som den avlidne mannen hittades i in i en annan parkerad bil.

Denna står kvar, delvis uppe på trottoaren, strax nedanför en butik och en hårsalong men polisens avspärrningar har tagits bort. Glassplitter från krocken låg under natten på gatan och polisen har tagit den sliverfärgade bilen i beslag för teknisk undersökning.

Polisen arbetade sent in på natten med att säkra spår, höra vittnen och genomföra dörrknackning. Tekniker och vapenhund sökte också igenom platsen. Vid 02.30 på natten arbetade fortfarande tekniker på brottsplatsen.

Mordet på Segevång är det femte i Malmö under 2017.