Cecilia Sahlström gäst på kvinnodagen

HÖRBY – Det är viktigt att visa att kvinnorna är starka och klarar mer än man tror och vad andra tror.

Det säger författaren och föreläsaren Cecilia Sahlström som gästar Hörby på Internationella kvinnodagen, den 8 mars.

Soroptimisterna, Lions, Inner Wheel och Spillkråkan arrangerar ett gemensamt program i kommunhuset i Hörby på Internationella kvinnodagen

Cecilia Sahlström håller ett föredrag under rubriken ”Jag är kvinna och stark” och det följs av en eftersits med diskussion och fika.

Det ordnas även en insamling till Refugees Welcome Sweden.

Representanter för Amnesty kommer också att vara på plats och under kvällen kommer dessutom Siv-priset att delas ut.

Programmet inledes klockan 19 och är ett samarrangemang mellan föreningar i Hörby och Höör. De första åren hölls träffarna i Höör, och numera är det Hörby som är värd.

– Det här gör vi för att lyfta kvinnofrågorna. Vi är några föreningar som har engagerat oss för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen den 8 mars i Hörby.

– Vi vänder oss till alla intresserade – kvinnor såväl som män – den här kvällen, säger Gunilla Almqvist, Soroptimisterna Höör-Hörby och Hörby Inner Wheel-klubb.

Cecilia Sahlström kommer att berätta om hur viktigt det är att kvinnor visar att de är starka.

– Jag kommer även att prata om kvinnors trygghet och om mitt eget liv och mitt författarskap. Jag har arbetat som polis i 20 år och kommer att berätta om hur det är att vara kvinna i den organisationen, säger Cecilia Sahlström.