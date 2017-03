Vill se en bättre attityd

Höörs IS ordförande Bengt Nordén säger att han saknar förtroende för miljö- och byggchefen Rolf Englesson. – Hans meddelande har varit att vi ska vara glada att vi slapp betala. Han kunde klämma ur sig att kommunen gjorde fel och be om ursäkt, säger Bengt Nordén.

höör Kultur och fritidssektorn skulle ordna bristerna i Jeppavallens omklädningsrum. Av någon anledning skickades fakturan för hälsoskyddsbesöket till Höörs IS. Agerandet upprör föreningen vars ordförande anklagar kommunala handläggare för att ljuga.

Det är ett platsbesök på Jeppavallen den 8 mars förra året som rivit upp stora sår mellan Höörs kommuns miljö- och byggmyndighet och fotbolls- och friidrottsföreningen Höörs IS.

Besöket var en hälsoskyddstillsyn och efter tillsynen skrev miljöinspektören en skrivelse till kultur- och fritidssektorn.

En rutin för att kontrollera vattentemperaturen i duscharna behövs. Dessutom bör det finnas flytande tvål och engångshanddukar på samtliga toaletter var de två förslag som brevet innehöll. Av okänd anledning skickades inte fakturan för inspektionen på 1 350 kronor till kultur och fritid utan istället till Höörs IS.

Det fick föreningens ordförande Bengt Nordén att reagera.

– Det damp ner ett brev att de hade för avsikt att fakturera oss för en inspektion som vi över huvud taget inte kände till. Jag försökte få tag i kommunen men lyckades inte. Så vi överklagade och fick rätt, berättar Bengt Nordén.

Det råder delade meningar ifall representanter från Höörs IS var med på hälsotillsynen.

”Inspektionen bokades med kontaktperson från Höörs IS som också närvarade vid inspektionstillfället.”, skriver kommunens tjänsteman i ärendet.

– Inget av detta stämmer. De får gärna uppge ett namn på vem det skulle vara, säger Bengt Nordén som fortfarande inte förstår hur Höörs IS kunde bli fakturerade.

Senare kommer det fram att Höörs IS representant var en vaktmästare anställd av kommunen.

I höstas gjorde länsstyrelsen bedömningen att Höörs IS inte var verksamhetsutövare och därmed inte skulle vara mottagare för tillsynsavgiften. Hälsotillsynen hade fokus på lokalerna och inte idrottsverksamheten i sig, skriver länsstyrelsen.

– Vi sysslar med fotbollsträning och sköter inte varmvattenberedare. Hur svårt kan det vara, frågar sig Bengt Nordén.

Konflikten stannade inte där. Höörs IS ville ha kompensation från miljö- och byggnadsnämnden för den tid man fått lägga ner i samband med överklagan. Därför skickade föreningen en faktura på knappt 6 000 kronor till kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden sade på sitt februarisammanträde nej till att betala fakturan.

– Höörs IS har rätt att överklaga kostnadsfritt. Men rätten att överklaga ger en inte rätt att ta ut en avgift. Vi har inte haft det här bekymret med några andra verksamheter, säger Kenneth Kallin (MP), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Kallin ska tillsammans med ordförandekollegan Lars-Håkan Persson (M) ta initiativ till ett möte med kollegorna inom kultur- och fritidsnämnden.

– Det har uppstått en oklarhet när det gäller hälsotillsyner hos föreningar om vem som ska ha fakturan, säger Kenneth Kallin.