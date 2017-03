Ny matpolicy kan bli verklighet till hösten

Marie Irbladh (C).

Svalöv Efter att ha varit lågprioriterad under ett antal år kan en ny kostpolitisk strategi bli verklighet i Svalöv i höst.

– Det är bra, även om det är minst ett år för sent, säger Marie Irbladh (C).

Kommunens nuvarande policy för upphandling och tillagning av skol- och äldremat har ungefär tio år på nacken.

Med jämna mellanrum uppdaterar alla kommuner sina rutiner och målsättningar för att tillgodose kommuninvånarnas behov av näringsriktig mat och som även kan uppfylla andra krav och önskemål.

I oktober 2015 la Centerpartiet i Svalöv en motion om att en ny kostpolitisk strategi skulle tas fram med syftet att höja kvaliteten på mat serverad i de kommunala verksamheterna.

Bakgrunden till motionen var en ökad frustration över att inget hade hänt sedan en arbetsgrupp hade tillsatts redan 2012, med uppgift att jobba fram nya mål för den kommunala mathållningen.

– Det har varit en icke prioriterad fråga alltför länge. Detta är en fråga som har kopplingar till landsbygd och lantbruket som grunden för Sveriges försörjning, säger kommunfullmäktigeledamoten Marie Irbladh (C).

– En genomtänkt kostpolicy ligger oss varmt om hjärtat och hade fått betydligt högre prioritet om Centern hade suttit vid makten, säger hon.

I maj 2016 svarade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M) på motionen. Han menade att arbetet med en kostpolicy var igång, att en ny kostchef hade anställts 2015 och att man under 2016 skulle ta beslut i frågan.

Men inget hände.

Därför skrev Marie Irbladh på nytt till Olof Röstin i mitten av februari i år med frågor om hur det går med matpolicyn.

Svaret kom den 23 februari, och där skriver Olof Röstin att det har tagits fram en handlingsplan som ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mars.

Om beslut kan tas då så kan en styrgrupp ha ett första möte i april med målet att anta en ny kostpolitisk strategi.

I september kan ett slutgiltigt förslag läggas fram.

– Mycket annat inom kommunen har prioriterats och därför har det dragit ut på tiden, säger Olof Röstin.

– Vår kostpolicy i dag är redan mycket bra men den kan alltid bli bättre, säger han.

Marie Irbladh är nöjd med att ha fått ett svar.

– Men vi hade önskat att det kommit mycket tidigare så att förvaltningarna får nya riktlinjer att arbeta efter, säger hon.