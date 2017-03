Dockmagi i gråtonad skolvärld

Recension/scen

Skruvat, magiskt och superrealistiskt – Malmö Stadsteaters Unga teater lyckas med allt på en gång i sin svart/vit/gråa dock-föreställning om skolan.

I Studions salong har ett alldeles vanligt, men något förminskat, klassrum byggts upp. I föreställningens början är ett fönster öppet mot skolgården och det brusande ljudet av elevröster når in. En lärardocka med dockförare kommer in och stänger och eleverna börjar droppa in för lektion.

Skådespelaren och dramatikern Erik Holmström från Malmö Dockteater har tillsammans med dramaturgen Sofia Westerlund skapat den här föreställningen för Unga teatern.

Idén fick Holmström från Peter Tillbergs klassiska tavla Är du lönsam lilla vän? Han ville göra ett liknande klassrum i 3D på scen och sedan fråga eleverna på bilden om drömmar och tankar i skolan.

Tillsammans med Sofia Westerlund gav han sig ut i verklighetens skolvärld och intervjuade högstadieelever, lärare, skolledare, forskare och opinionsbildare om den svenska grundskolan.

Varför finns den? Vad händer i skolan? Hur hade ett samhälle utan skola sett ut?

Allt som händer under den dryga timme vi i publiken tillsammans med docklärare, dockelever och dockskolledare befinner oss i det här klassrummet, är taget direkt ur intervjumaterialet. På väggen tickar en klocka och räknar ner lektionstiden

Intervjumaterialet som används rakt av är gripande, intressant, roligt och med mycket igenkänning. Tillsammans med den fantasifulla inramningen lyfter sedan detta något uttjatade men samtidigt alltid lika viktiga ämne om meningen med skolan till oanade höjer och till en otroligt bra och intressant teaterföreställning som aldrig tvekar att ta ut svängarna lite extra – inte minst vad gäller humor.

Erik Holmströms dockor är också helt fantastiska. De har rörlighet i alla leder, uttrycksfulla ögon och med hjälp av de skickliga dockförarna/skådespelarna blir var och en en övertygande individ.

Det svart/vita/gråa ljuset som scenen badar i och som går igen i dockor och dockförares kläder ger en dokumentär känsla och understryker också den där lite grå tristesskänslan som så lätt vilar över skolan.

Det är en stor teknisk och mänsklig apparat att få ihop dockor, dockrörelser, röster, musik, ljus och rum till en övertygande helhet och här fungerar verkligen allt.

Några röster rester sig också ur mängden och fastnar så där lite extra. Som till exempel den blyga tjejen som bestämt sig för att hon måste räcka upp handen en gång varje lektion för att hon vet att tystnad straffar sig och den ambitiösa tjejen som ihärdigt räknar om bokstavsbetygen till poäng och så gärna vill vinna pris för högsta betyg. Och inte minst läraren som undrar varför man egentligen måste ha en skola? Och så koruset av röster som berättar vad de drömmer om – körkort, att bli av med oskulden, att ha roligt, att byta yrke, att få en tjej, att sova länge …

Alla åskådare hittar något i dessa många röster som får göra sig hörda och att möta skolans värld i den här formen – och inte minst färgen – kommer säkert att leda till fortsatta diskussioner utanför scenrummet, i klassrummet, i lärarummet, på rasten.

Erik Holmströms och Sofia Westerlunds Vad gör vi här? påminner egentligen inte om något jag sett innan i sin makalösa blandning av skolans röster, av dockmagi- och fantasi och av en förmåga att se långt utanför de traditionella teaterramarna. Mina associationer går till allt från Tim Burtons filmvärld till äldre dokumentärer. Det här är också teater som når fram till sin publik och det är teater jag gärna ser mer av.