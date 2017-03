Camara Jönsson cuphjälte för TFF

FOTBOLL Trelleborgs FF är klart för kvartsfinal i svenska cupen.

I derbyt mot Landskrona Bois vände TFF på 0-1 till 2-1 i slutminuterna.

Stor cuphjälte på Vångavallen blev Salif Camara Jönsson, som satte båda målen.

Förra säsongen fick han stora delar av säsongen i Söderettan spolierad av skador. Men nu är Camara Jönsson tillbaka igen i gammal god målform.

För tre säsonger sedan smällde han in 27 mål i seriespelet för Lunds BK, och under debutåret i Trelleborg blev det 23 mål.

Det här året har den 33-årige kulladalssonen inlett på ett lovande sätt. Veteranen blir en av TFF:s nyckelspelare, när klubben gör comeback i Superettan, som man inleder den förste april med ett laddat skånederby på nya Olympia mot Helsingborgs IF.

Lördagens skånska cupderby på konstgräset på Vångavallens d-plan var också laddat med känslor och dramatik. Före avspark deklarerade Salif Camara Jönsson att den här prestigekampen var lika betydelsefull som en seriematch.

Men det var länge och väl Landskrona Bois som var i förarsätet tack vare ett tidigt ledningsmål. Redan i den tredje minuten hängde nn läckert in en frispark som MFF-lånet i TFF-buren, den blott 18-årige Marko Johansson, reagerade alldeles för sent på för att rädda.

En piskande, skånsk snålblåst i planens längdriktning gjorde det svårt för lagen, och det påverkade spelkvaliteten och matchbilden.

Eftersom Kalmar FF samtidigt i sin match i svenska cupens grupp fem körde över Gefle IF med 3-0, så stod det klart att vinnaren mellan TFF och Bois skulle gå vidare. Vid ett oavgjort resultat var det däremot Kalmar FF som tog sig vidare från gruppen.

Det var verkligen raffinerat och spännande värre.

Hemmatränaren Patrick Winqvist tog med bara 20 minuter kvar att spela, när skymningen föll över Vångavallen, ett nödvändigt beslut. Han genomförde ett offensivt byte, och skickade in Mattias Håkansson på planen.

Det draget betalade sig genast. Håkansson sprang i djupled på en lång svepande boll frpn TFF-försvaret, och serverade bollen på silverfat till Salif Camara Jönsson. Denne rullade retfullt enkelt in bollen i tom bur, och det var hans fjärde mål på fem matcher i år.

Men Camara Jönsson var inte nöjd med det. Med bara fyra minuter kvar att spela touchade han in ett inlägg på målskyttens typiska sätt. Han har näsa för att göra mål, och frälste hemmafansen på Vångavallen.

Trelleborgs FF har haft förtvivlat svårt att komma någonstans i svenska cupen under de senaste fem åren. Men nu är laget ända framme i kvartsfinal. Faktiskt som enda skånelag.