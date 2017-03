Boris ber en bön för seger

Melodifestivalen Mer värme och mer energi. Med de ingredienserna hoppas Boris René vinna över Dismissed som han ställs mot i en av duellerna i kvällens Andra chansen.

– Jag ska sända en chockvåg av allt, säger han.

Väntan har varit lång för Boris René, som ju tävlade i Melodifestivalens allra första omgång i Göteborg. Under tiden som gått sedan dess har han bland annat uppträtt med Afro-Dite, som är ute på Sverigeturné med sin Motownshow.

– Det har varit jätteskönt att ha haft lite annat att tänka på. Jag har varit ute med showen två helger och däremellan varit jag varit hemma och repat, gått igenom detaljer, men också hängt med vänner och familj, vilket man behöver för att koppla av.

Samtidigt har han längtat tillbaka till Melloscenen och när vi pratas vid har han nyss klivit av scenen efter sin första repetition i Linköping.

– Det är ett superhärligt nummer och att få göra det tillsammans med sköna människor – det kan inte bli bättre, säger han.

Den som såg honom i första deltävlingen kommer att känna igen sig i kväll, några större förändringar har inte gjorts i numret.

– Egentligen har vi bara jobbat på att bättra på sången och dansen. Det är smådetaljer som kanske inte syns, men som gör mycket för helheten.

Jag hoppas kunna få till ännu mer värme och energi, säger Boris René.

Förra året kom han från ingenstans och tog sig till final i Melodifestivalen via just Andra chansen. Att han i år är ett bekant ansikte innebär inte att han känner någon större press, snarare tvärtom.

– Det känns lugnare med tanke på att jag har upplevt det här en gång, jag vet vad som komma skall, och har därför haft en lugnare inställning. Förra året blev man bombarderad av allt som var nytt, men nu kan jag njuta av allt och ta in det på ett helt annat sätt.

I Andra chansen ställs han mot Dismissed – en duell han ser fram emot.

– De kommer att gå upp och ge järnet och jag likaså, så det kommer att bli otroligt kul. Just det faktum att vi har två helt olika bidrag tycker jag är spännande. Vi ska bjuda svenska folket på underhållning, sedan får vi se vad de tycker mest om.

När Boris René tävlade förra året var han samtidigt en framgångsrik fotbollsspelare. Sedan dess har han lagt fotbollsskorna på hyllan och sedan augusti förra året ägnar han sig uteslutande åt musiken.

Finns det saker du lärt dig som fotbollsspelare som du kan ha nytta av nu, som artist?

– Absolut. Här blir det aldrig nog om åsikter och spekulationer, de kommer hela tiden, och så är det även inom sportvärlden. Detsamma gäller själva pressen att prestera. Eftersom jag varit med om det förut förstår jag vad det handlar om och vet hur man ska gå in i sig själv för att kunna hitta rätt i det man ska göra. Så jag är otroligt tacksam för den bakgrunden.

Det sista han gör innan han intar Melodifestivalen på lördag är att be.

– Det är den ritual jag har, bara för att hitta ett lugn. Vad jag ber om? Det står mellan mig och Jesus, ha ha. Nej, men det är bara en tacksamhet över det jag får vara med om, en sån här resa får man inte vara med om varje dag och det är absolut inget jag tar för givet. Jag hade kunnat vara var som helst just nu, så det är väl mest det, säger Boris René.

Vad som händer i hans liv och karriär efter Melodifestivalen vågar han inte svara på. Det kommer att komma mer musik, men när och hur vet han inte i nuläget, utan nu tar han en dag i taget.

– Jag har precis ”switchat” från fotbollen till musiken, så det här ser jag som en upptäcktsfärd, hur långt det kan gå helt enkelt. Jag skulle bara vilja åka runt och helt enkelt få uppträda på olika scener. Sen får man se hur långt man kan gå. Något konkret mål, att det här och det här ska jag göra, har jag inte. Jag kommer bara att fortsätta jobba på väldigt hårt och försöka utvecklas så jag kan leverera till en publik. Sen får man se hur väl uppskattat det är.

Om inte du får vinna Melodifestivalen, vem skulle du vilja se som segrare?

– Jag tycker Nano är superhäftig. Ett jättecoolt nummer, en superhärlig låt. Det känns som att allt klaffar så det skulle vara coolt att se honom vinna finalen.