Störningar i tågtrafiken hela dagen

trafik Ett omfattande växelfel i Arlöv utanför Malmö leder till stora störningar i tågtrafiken i hela Skåne på fredagen.





Växelfelet gör så att endast ett spår kan användas och det leder till inställda avgångar och förseningar mellan Malmö och Lund enligt Trafikverket.

Förseningar och inställda tåg drabbar tågtrafiken i Skåne mellan Malmö och Helsingborg, samt mellan Malmö och Hässleholm.

Ersättningstrafik körs på sträckan Lund-Helsingborg i form av Pendelbussar via mellanstationerna och mellan Lund och Kävlinge direkt. Pendelbussar är beställda att köra mellan Malmö och Lund via mellanstationerna.

Det är däremot svårt att få fram bussar på grund av fordonsbrist. Resenärer hänvisas till regionbussar och övrig lokaltrafik.

Trafiken beräknas inte kunna köra normalt igen förrän på lördag morgon.

Öresundståg till och från Göteborg kör på annan bana och stannar inte i Lund.

Resande från Lund mot Göteborg hänvisas till ersättningsbussar till Kävlinge där Öresundstågen gör extra uppehåll. Ersättningsbussar kör även Lund-Malmö C.

Pågatågen Trelleborg-Helsingborg ställs in, Malmö C-Helsingborg med hänvisning till ersättningsbussar som kör i pendeltrafik Malmö C-Lund, samt Lund-Helsingborg via mellanstationer.

Pågatågen Ystad – Höör ställs in mellan Malmö C-Höör med hänvisning till övrig tågtrafik.

Använd dig av Skånetrafikens hemsida för att se hur din resa påverkas.