Rattfull körde in i släp

Konga

Strax före klockan 14 i torsdags larmades polis till väg 109 mellan Konga och Ask på grund av en kollision mellan två personbilar. På plats kunde man konstatera att en bil hade kört in i släpet på den framförvarande bilen och att en bobcat som stod på släpet hade fallit ner på vägen och skadats.

Det visade sig att mannen som hade kört in i släpet saknade körkort och visade tecken på att vara påverkad. Blodprov togs på polisstationen och misstankarna bekräftades. Han misstänks nu för grovt rattfylleri, grov olovlig körning samt vårdslöshet i trafik.