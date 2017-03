Innovationscenter till kreativ miljö

Utbildningsledare Per Sjöstrand är nöjd med de specialanpassade utbildningslokaler som håller på att färdigställas.

Lund Närhet till andra kreativa miljöer och större möjlighet att via de egna lokalerna presentera det senaste inom energieffektivisering och styr- och reglerteknik.

Det är en del av bakgrunden till att Schneider Electric nu flyttat sin forsknings- och utvecklingsavdelning med cirka 250 anställda till Mobile Heights Center, MHC, i norra Lund.

– Vi lämnade Malmö i fredags och var i gång här på måndagsförmiddagen, även om allt ännu inte är på plats, säger facility manager Pär Guthagen.

Avdelningen har funnits i Malmö i över 30 år men tidigare under andra namn, bland annat TAC, innan globalt verksamma Schneider Electric tog över för drygt tio år sedan.

Verksamheten i Lund går ut på att göra byggnader smartare, effektivare, säkrare och mer hållbara.

– Vi producerar inte energi och inget som förbrukar energi, men sysslar med allt däremellan – enkelt uttryck, säger Pär Guthagen.

Det innebär bland annat klimatkontroll, belysningskontroll, larm och in- och utpassager, allt sammankopplat i en övergripande plattform, kallad EcoStruxure.

Internet of things och molnteknologi är bas för fortsatta utvecklingen.

Tillsammans med fastighetsägaren Vasakronan har senaste nytt installerats i byggnaden på Mobilvägen och kan visas för kunderna.

– Hur stor energieffektiviseringen blir visar sig först efter intrimningen, men tio procent är en normal nivå, säger Pär Guthagen.

Verksamheten finns på fem våningar i fastigheten med publika delar, som utbildningslaboratorium och utbildningslokaler, främst på bottenvåningen.

– Här har vi fått riktigt bra lokaler som från början är anpassade för ändamålet, säger utbildningsledare Per Sjöstrand.

Forskning och utveckling finns på våning tre och fyra. Arbetet är organiserat i 13 team som har nära samverkan med motsvarande enheter i andra delar av världen.

En viktig bakgrund till flytten till MHC är alltså omgivningen där, med allt från Ideon och delar av universitetet till andra företag med innovationsprägel.

– Vi har redan kontakt med andra företag och det kommer att finnas stora möjligheter till intressanta samarbeten, säger Pär Guthagen.

Schneider Electric hade 2015 en total omsättning på 27 miljarder euro och över 160 000 anställda i mer än 100 länder.

– I Sverige finns vi på 48 platser men många serviceenheter är små, med bara två-tre anställda, berättar Pär Guthagen.