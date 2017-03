Går under skinnet på mutanterna

Logan: The Wolverine. Pressbild

Logan: The Wolverine

Regi: Mark Mangold

Medverkande: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook med flera

Betyg: 4

Är Logan: The Wolverine en noirflirt, ett mörkt drama, en modern western, en stenhård actionrökare eller ett ovanligt moget superhjälteförsök utan spandex?

Svaret är alltihop på en och samma gång. Vilket kanske inte är helt överraskande. Medförfattande regissören James Mangold flaggade relativt tidigt för att Hugh Jackmans svanesång i Wolverinerollen efter totalt nio filmer skulle avslutas med ett botaniserande i seriens besök hos en mutant som nått vägs ände. Ett både logiskt och vettigt bestlut, får man väl säga. För det här utgör utan tvekan ett farväl som varit väl värt att vänta på.

Året är 2029. Logan är gammal, sliten, smått alkoholiserad och plågad av sitt förflutna. Han lever under radarn i en gammal lagerlokal i amerikanska söderns öken med en åldrad och sjuk professor Xavier och Caliban, en mutantalbino, som hjälp med dagliga sysslorna.

Samtidigt är trion mer eller mindre utstött av resten av samhället. Mutanterna har nämligen skuffats undan och inga nya har fötts på tjugofem år. Vad man vet, i alla fall.

Men när en ung flicka, Laura, med osannolika förmågor plötsligt kastas in i Logans liv får han bevis för att de kanske inte är historia trots allt. Frågan är bara var hon kommer ifrån. Detta avslöjas på ett tidigt stadium, och det är givet att skurkarna som är ute efter henne är ansvariga.

Därefter är jakten igång. För Laura vädjar givetvis till den motvillige Logans hederskodex för att få honom att ta henne till en bättre plats för förföljda mutanter.

Fast Logan: The Wolverine är så mycket mer än rent raffel. Visst, action utgör en väsentlig del. Inte minst fightingsekvenserna är urläckert iscensatta i sin blodrypande brutalitet. Jag kan verkligen uppskatta att rå realism prioriterats framför flotta, sammandrabbningar, vilket annars är standard i sådana här sammanhang.

Allt detta är emellertid till icke oväsentlig del bara ett komplement till allt som bubblar under ytan. Mangold har med framgång krupit under skinnet på sina karaktärer, och uppvisar ett djup hos dem som får oss att beröras och förstå deras känslomässiga kaos på riktigt.