Svensken som stod upp mot Mike Tyson: Håkan Brock under sin aktiva karriär. Foto: TT/ARKIV

Det går en röd tråd genom skånsk boxning på herrsidan. Från Håkan Brock till Adrian Granat. Boxningsexperten Anders Nilsson har tittat närmare på framgångssagan.

Tungviktsfanatiker från hela världen kommer att blicka mot Malmö den 18 mars när en av världens mest lovande tungviktare, malmösonen Adrian ”Gäddan” Granat, ställs mot ryssen Alexander Dimitrenko.

Men det är inte första gången Malmö har en världsboxare i tungviktsboxning. Senaste gången var 1984-1985, då rörde det sig om amatörboxning.

Året är 1984. En svensk 23-årig tungviktsboxare har uppmärksammats i media för att ha gjort ett bra OS i Los Angeles genom att ta sig ända till kvartsfinal.

Boxaren var Håkan Brock och hade sedan han startade sin boxningskarriär vid 20 års ålder tränats av Bert V Johansson Munk på klubben Viking i Malmö.

Johansson var av den gamla skolan och följde devisen ”aldrig ett gott ord”. Denna devis passade Brocks psyke utmärkt.

Ju mer Johansson skällde och förolämpade honom desto mer intensivt tränande Brock. Träningen var brutal och Brock hade en träningsmentalitet som kunde liknas vid Gunde Svans. Brock hade ett tydligt mål. Att bli den bästa tungviktsboxaren i världen, först i amatörboxning och sedan i proffsboxning.

Håkan Brock var besviken efter OS och återvände till boxningslokalen i Malmö och tränade han stenhårt. Den första tävlingen efter OS var i Tammerfors i Finland. I semifinalen utklassade Brock världsboxaren, ryssen Vyacheslav Yakovlev som räddades av gonggongen i femte och sista ronden.

I finalen väntade en 18-årig amerikan som Brock inte hade hört talas om förut och som inte gjorde mycket väsen av sig när Brock såg honom på arenan. Men det syntes hur den unge amerikanen förde sig att det var något speciellt med honom.

Finalen och den boxning som utspelade sig i finalen var förmodligen den bästa och mest dramatiska i Tammerforsturneringens historia.

Brock tog ledningen men i femte och sista ronden överöstes han av blixtsnabba slagserier av den unge amerikanen som vann på poäng med minsta möjliga marginal. Domarsiffrorna var 59-59, 58-59, 59-59, 59-59, 58-59, tre domare hade oavgjort och två hade amerikanen som segrare.

Den 18-årige amerikanens namn var Mike Tyson.

Matchen mot Brock var den sista Tyson gjorde som amatör. Två år senare blev han den yngsta tungviktsvärldsmästaren i historien när han besegrade Trevor Berberick i Las Vegas 1986.

– I efterhand känns det häftigt att ha varit uppe mot en av de bästa boxarna genom tiderna. Då, när jag just mött honom, var jag bara missnöjd över att ha förlorat matchen. Men jag tog med mig lärdomar därifrån sa Brock.

Han lät sig inte nedslås av förlusten. I hans följande 20 matcher gick han bärsärkagång mot världseliten vintern och våren 1984-85. De flesta matcherna slutade med knockout.

Innan EM 1985 slog han världsettan Valeriy Abadzhyan från Sovjetunionen och var rankad etta i världen i amatörboxning i tungvikt, något ingen annan svensk lyckats med. Den stora frågan inför EM 1985 var vem Brock skulle möta i finalen.

Någon final blev det dock inte för Brock som efter skadeproblem fick respass i första omgången. Därefter gick Brocks karriär utför även om han gjorde en bra match mot Lennox Lewis i Stockholm 1987.

Brock gjorde en proffssatsning i USA, som inte blev vad han hoppats på, främst på grund av skadeproblem. I juni 1991 gick han sin sista proffsmatch och förlorade. Hans record som amatör blev 61 vinster varav 32 på knockout och 16 förluster. Som proffs: 11 vinster varav 8 på knockout och 3 förluster.

Ungefär 13 år efter Brocks sista match, året är 2003, får en rektor på en av Malmö innerstads skolor in ett ärende på sitt skrivbord. En storvuxen pojke i årskurs sex kom allt oftare i bråk med skolans niondeklassare. Bråken och våldet blev allt allvarligare.

Den unge tolvåringen hette Adrian Granat.

Rektorn insåg att det krävdes insatser. Han började prata om boxning och väckte Granats intresse.

Bara en kort tid efter gick Granat in på Winnings Boxing Club i Malmö. Hans start inom boxningen var därmed den klassiska; ”bråkstaken som skickas till en boxningsklubb.

Bert V Johansson lärde honom grunderna. Snart märkte alla att Granat, precis som namnet antyder, hade ett oerhört klipp i nävarna. Han fick smeknamnet ”Gäddan”, eftersom han kunde hugga från ingenstans med en oerhörd kraft. Boxningen och den självdisciplin Granat lärde sig fick honom på rätt spår i livet.

Det är svårt att svårt att sammanfatta Granats boxningstid från 12-19 års ålder. Klart är att han var en talang, och tog senior-SM-guld redan som 17-åring i supertungvikt, vilket bara Ingmar Johansson lyckats med. Han slog många knockouter under sin tid som amatör.

Samtidigt var Granat begränsad som boxare under denna tid, och fick aldrig något genombrott. Internationella experter har spekulerat i att det kan bero på att Sverige på grund av proffsförbudet, saknar den kunskap som finns i traditionella boxningsländer som Tyskland, England, Ryssland eller USA.

Det fanns även konflikter med tränaren Johansson. Granat var inte som Brock, han sporrades inte av tränarens attityd, snarare tvärtom. När Granat var 19 år och då han förlorat en SM-final började han tvivla på sin tränare.

Han begav sig till Hamburg för att sparra med proffsboxare och övervägde att bli proffs.

I Hamburg lärde han känna Fritz Sdunek, tränare till världsmästaren Vitali Klitschko, samt Bülent Baser. De skulle i två år spela en viktig roll för Granat, plus en svensk boxningsikon, Armand Krajnc.

Sdunek och Baser rekommenderade Granat att träna med Krajnc. Granat tog tåget till Ystad och förberedde sig på att växla om till proffs.

Granat har beskrivit känslan när han kom till Hamburg så här.

– Det var som att komma till en annan värld. Många av proffsen jag brukade se på teve tränade där. Den största skillnaden var hur Sdunek och Bulent förhöll sig till boxning. Det var ett helt annat tänk.

– Jag kunde sitta och prata med dem i timmar hur man slog vänster på bästa sätt. Dagen efter tränade vi det vi pratat om. Det var boxning 24/7. Ät boxning, andas boxning, lev boxning.

När Granat fyllt 21 år och vunnit ytterligare ett SM-guld 2012 hade han bestämt sig. Det var dags att bli proffs.

Adrian Granat genomgick en otrolig förvandling från 2011 till hösten 2013, när han gjorde sin debut som proffs.

Därefter har Granat gått fram som en stenkross i ringen. Han har successivt mött tuffare motstånd och slagit ut de flesta motståndare på nolltid.

Han anses vara en av de absolut mest lovande boxarna i världen. Den världsledande tidsskriften Boxing Monthly har lyft fram Granat som världens mest lovande tungviktare inför 2017.

Granats formella ranking enligt oberoende boxrec är idag 21 av 1 300 boxare, detta efter 14 matcher. Många anser honom redan vara värdig europamästare, därnuvarande europamästaren Agit Kabayel är lägre rankad än Granat.

Men boxning är en djungel av titlar och förbund.

Världsmästartiteln har ingen tungviktare i världshistorien utmanat om redan efter 14 matcher. Granat hävdar att han är redo. De flesta experter menar dock att Granat bör vänta några matcher till innan han möter någon av de tre världsmästarna Deontay Wilder, Anthony Joshua eller Joseph Parker.

Vinner Granat mot Dimitrenko i Baltiska hallen tar han ett stort steg mot en titelfight för någon av de stora bältenam WBC, WBA, WBO eller IBF.

Tiden för en ny heavyweight champ från Sverige kan vara inne.

Brock om Granat ”Gäddan verkar ha haft en annan bana än mig. Han hade ingen amatörkarriär. Men hans resa som proffs är helt klart intressant. Proffsboxning är en brutal business. Det gäller att ha rätt folk runt sig och dessutom vara mycket tjockhudad själv. Gäddan verkar besitta dessa egenskaper. Jag tror och hoppas han går långt.”

Granat om Brock: ”När jag boxades som amatör brukade min tränare berätta många historier om Brock. Jag har förstått att han var uppe på en väldigt hög nivå som amatör. För egen del passade inte amatörboxningen mig. Jag ser startskottet på min karriär som våren/sommaren 2011 när jag kom till Hamburg. Idag vet jag att jag är en av de bästa i världen.”