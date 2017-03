”Annalisa Ericson var min stora idol”

Förra året spelade hon Eliza i My fair lady på turné i Skåne. Just nu gör Annica Edstam Fosca i Sondheims Passion i Umeå. Båda rollerna nämndes i motiveringen när Annica på torsdagskvällen fick ta emot Annalisa Ericson-stipendiet på 50 000 kronor.

– Jag är så glad och stolt, säger hon.

Annica Edstam hade en speciell idol när hon var liten. Annalisa Ericson. Så just det här stipendiet betyder mycket.

– Hon var en så komplett artist, en perfektionist i allt. När jag växte upp gick det mycket storfilmer från Hollywood och den typen av artister fascinerade mig. När jag sökte förebilder på hemmaplan var det Annalisa Ericsson som stod ut. Därför känns det extra speciellt att hennes stiftelse har valt mig, säger Annica Edstam.

Att skådespelerskan också fortsatte att arbeta långt upp i åldern är också inspirerande, tycker Annica Edstam.

– Hon gjorde så otroligt mycket och så mycket olika saker. Hela min familj var fullkomligt förtjusta i henne.

Annica Edstam såg ibland sin idol när denna var ute på promenad.

– Jag såg henne i mitt kvarter ofta och jag tror hon bodde i närheten av oss i Stockholm. Men jag vågade mig inte fram till henne. Det kan jag ångra idag, att man inte är mera morsk. Som artist är man skör och det betyder så mycket att få höra sådant.

Att som musikalartist bli sedd och bekräftad av stiftelsen som delar ut priset känns stort, tycker Annica Edstam.

– Man är ju inte ung och lovande längre, säger hon med ett skratt.

Jobbet innebär mycket resande. Annica arbetar över hela Sverige och har stått mycket på skånska scener genom åren.

– Otroligt mycket, fem år och mer än det. Och jag älskar Skåne och Malmö, så jag kommer gärna tillbaka, säger hon. Men någon gång vore det skönt att landa på hemmaplan hos familjen i Stockholm också.

Men just nu är det alltså Umeå som gäller, Fosca i Stephen Sondheims Passion är rena drömrollen för Annica Edstam.

– Jag förälskade mig i den så fort den kom, jag gick på scenskolan. Sedan har den funnits som en röd tråd genom mitt arbetsliv och det är där jag återvänder och hämtar inspiration.

Fosca är en spännande roll, en kvinna som gör en stor resa och som man får följa genom livet. Hon får sitt hjärta krossat, sin familj raserad och lever ett svårt liv. Men när hon är som mest sårbar blir hon förälskad och måste och vågar försöka få tag i kärleken. Trots att hon inte har utseendet, är sjuk och besatt.

– Det är ett unikt kvinnoporträtt, säger Annica Edstam. Och det är magiskt att jobba här, med en hel symfoniorkester. Att få leva i det havet!

Annica Edstam har väldigt många roller på sitt cv. I motiveringen till stipendiet radar juryn upp en hel del.

Men vilken håller du högst?

– Eponine i Les Misérables har jag att tacka för så mycket. Den var min inkörsport. Den spelades på tre scener och jag tror det är mycket därför jag har fått fortsätta jobba. Sedan måste jag också nämna I afton Lola Blau på Göteborgsoperan. En en-kvinnas föreställning som jag gjorde med en dansare. Den var utvecklande. Och Skönheten och Odjuret var också speciellt, att få göra Disney-saga mår man bra av.

Du har verkligen en stor bredd på dina roller?

– Ja, jag är så glad och tacksam att jag inte blivit typecastad. Jag har fått göra allt. Det kan man använda.

Vet du vad du ska göra efter Passion?

– Nej, faktiskt inte. Förra året hade jag inte en enda dags semester. Men nu är jag ledig, fast jag har ett projekt, en skivinspelning. Det blir min första skiva. Det är musikalmusik med originaltexter på svenska just för mig.

Det låter som något som kan bli en föreställning?

– Kanske det, jag hoppas på det. Jag har aldrig haft fokus på bara sången förr, det är blandningen som är min grej.

En del av pengarna från stipendiet kommer att gå in i skivprojektet.

– Och så ska jag åka till New York och se Sondheims Sunday in the Park With George! Det ser jag fram emot.