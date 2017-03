Malmöteater i fokus för dokumentär på Svt

På fredag visar K special dokumentären Svart mask vit mask där filmaren Theresa von Hofsten följt scenkonstkollektivet PotatoPotato i Malmö under arbetet med projektet White on white off.

– Jag är glad att jag fick förtroende att följa dem på så nära håll, säger hon.

Scenkonstkollektivet Potatopotato har arbetat med teater i Malmö sedan 2008 och gjort många uppmärksammade föreställningar, ofta med ett feministiskt och normkritiskt perspektiv. Sedan 2014 har de en fast teaterlokal på Rolfsgatan.

Theresa von Hofsten som är utbildad tv-producent, numera baserad i Stockholm, bodde i Malmö när PotatoPotato började etablera sig för snart 10 år sen.

– De är det mest intressanta inom svensk scenkonst i dag. Deras sätt att arbeta gjorde mig nyfiken

Filmen Svart mask vit mask är gjord på uppdrag av SVT:s K special och arbetet började för två år sedan när Theresa von Hofsten fick möjlighet att filma PotatoPotatos arbete.

– Filmen handlar om dem som grupp men också om en specifik process som de var i gång med då, förklarar hon. Det har känts så generöst att vi fått följa dem så nära och att de är så transparenta och öppna med sitt arbete och sin process. Det tror jag är ganska unikt att konstnärer delar med sig av både sina svårigheter och genombrott på detta sätt.

Theresa von Hofsten menar att Svart mask vit mask fyller en viktig funktion just i skildringen av en kreativ process.

– Jag tror att det är en film som folk kommer att ha lust att diskutera. Det här att få följa med i en konstnärlig process och till exempel få se att misslyckanden är en del av arbetat. Ett av mina favoritcitat i filmen är när Freja Hallberg (PotatoPotatos konstnärlig ledare, reds anm.) säger ”En hel repperiod är fylld av misslyckanden, man repar i månader och så blir det någon timme show”. Det är en så skön inställning till skapande.

– Sedan hoppas jag naturligtvis att fler ska få upp ögonen för PotatoPotatos arbete och gå och se något det gör, för de är geniala, fortsätter hon. De är en Malmögrupp men spelar i hela landet och gör angelägen teater för hela Sverige. Jag tycker att det mycket Stockholmsfokus, speciellt när det handlar om kultur. Vi behöver se resten av Sverige så jag får väl vara en ambassadör för det.

Theresa von Hofsten vill också lyfta fram att det ofta är hos de små teatergrupperna som det sker banbrytande saker.

– De vågar ta sig an kontroversiella ämnen fastän det kanske är de stora teaterinstitutionerna som borde göra det för att de har en annan makt. Men det är de här smågrupperna som har hur mycket driv, kapacitet och idéer som helst men begränsade resurser.

Den arbetsprocess som Theresa von Hofstens film följer är White on white off där PotatoPotato ville granska vithetsnormen inom den egna gruppen och inom teatersverige.

– Det blev snabbt så tydligt att det var svårare än de hade väntat sig. Förutsättningarna de hade när de gick in i processen såg så olika ut mellan skådespelarna. Alla hade olika livserfarenheter och drivkrafter och det blev de medvetna om efterhand.

Under den timslånga filmen är det klipp mellan arbetet med White on white off och andra föreställningar som gruppen gjort och vi får också höra flera ur gruppen berätta om och diskuterar sitt arbete.

– Vi ville inte missa något när vi var där och filmade så vi hängde efter dem som iglar – de var nog lite trötta på oss, säger Theresa von Hofsten och skrattar. Så här i efterhand vet jag att de tycker om filmen och tycker den är viktig. De är vana att gå till botten med saker, det är deras sätt att jobba och de vill att teatern ska vara ett forum för samhällsdebatt och ett politiskt redskap. Utifrån den här filmen kan man också diskutera mycket kring vem teater är till för, hur man gör teater angelägen för många.

Samtidigt som Svart mask vit mask nu visas i Svt, fredag 20.00, är PotatoPotato också aktuella med en ny föreställning. 8 mars är de premiär för deras I’m her(e) om de nya flickrummet. En föreställning som sedan ska på turné till både Stockholm och Umeå.