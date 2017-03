Klottrade hot mot åklagare – döms

ESLÖV Under avbrotten mellan en pågående rättegång klottrade den 19-årige Eslövsbon ett meddelande riktat till åklagaren på väggen i häktescellen. Nu döms han för olaga hot mot tjänsteman och även för samma typ av hot mot en häktesvakt.

Den 19-årige Eslövsbon stod tillsammans med en annan man åtalad vid Lunds tingsrätt, när klottrandet i häktescellen skedde i mars förra året.

Rättegången pågick under flera dagar och under pauserna satt 19-åringen i sin cell. Under en av rättegångsdagarna upptäckte en ordningsvakt färskt klotter på väggen i 19-åringens cell.

På väggen fanns ett meddelande riktat till den kvinnliga åklagaren och klottret var undertecknat med 19-åringens förnamn.

Händelsen polisanmäldes och 19-åringen har nu dömts för olaga hot mot tjänsteman. Enligt tingsrätten står det klart att det klottrade hotet skett för att hämnas på åklagaren i hennes myndighetsutövning.

Den 19-årige Eslövsbon har själv förnekat och menat att det kan vara någon annan med samma namn som han som skrivit meddelandet. Det framstår inte som särskilt troligt, menar tingsrätten.

Den 19-årige mannen döms även för ytterligare ett fall av olaga hot mot tjänsteman, som riktat sig mot en häktesvakt.

Det var när 19-åringen skulle flyttas till en annan cell som han ska ha hotat häktesvakten. Hotet var delvis riktat mot häktesvaktens familj och 19-åringen ska även ha sagt att han skulle leta upp häktesvakten när han kom ut:

– Vi ses på utsidan, ska 19-åringen ha sagt.

Han är sedan tidigare dömd till två års fängelse för andra brott och har börjat avtjäna straffet. Enligt tingsrätten ska det redan utdömda fängelsestraffet även avse de olaga hoten som han nu döms för.

Han döms även till att betala ett skadestånd på 5 000 kronor till åklagaren och samma summa till häktesvakten.