Inbrott på skola under sportlovet

SJÖBO Uppklippta elevskåp efter påhälsning av tjuvar mötte elever och personal på Malenagymansiet när de återvände efter sportlovet i förra veckan.

– Hur gärningsmännen tagit sig in i skolan är oklart, men enligt polisanmälan som lämnats in nu ska åtminstone en bärbar dator saknas.

Det säger Johan Håkansson, kommunpolis i Sjöbo.

Enligt polisanmälan ska personal och elever på Malenagymansiet ha upptäckt att låsen till flera av skolans elevskåp klippts upp när de var sportlovslediga. Men exakt vad som stulits, bortsett den hittills anmälda datorn, är i nuläget oklart.

En särskild anmälan från skolan kommer att lämnas in uppger Johan Håkansson.