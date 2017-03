Brist på äldrebostäder i Trelleborg

TRELLEBORG Trelleborgarna blir fler men även äldre. Åldersgruppen mellan 65 och 84 år ökar med ett hundratal personer varje år vilket ställer större krav på bostäder och service. Just nu står 45 personer i kö till en plats i särskilt boende.

När som helst kommer Trelleborgs kommun att nå gränsen 44 000 invånare. Varje år sedan 1985 har befolkningen ökat i kommunen. Samtidigt visar det sig att trelleborgarna blir allt äldre. För närvarande räcker inte platserna i särskilt boende till.

– Just nu har vi ett underskott i utbudet av särskilt boende för äldre, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S) i ett uttalande till trelleborg.se. Vi har dock målsättningen att vara i kapp på ett par års sikt.

– För att klara detta kommer vi under det närmaste året att bygga i egen regi. Därefter kommer vi att behöva samarbeta med privata aktörer för att kunna möta behovet av bostäder för äldre.

I befolkningsprognosen spås antalet personer i åldrarna 65 till 84 år att gå från dagens drygt 8 000 till runt 9 500 år 2028. Gruppen 85 och äldre antas växa från dagens knappt 1 200 till drygt 1 600 under den kommande tioårsperioden.

Just nu står 45 personer i kö till kommunens platser för äldre i särskilt boende.

Prognosen för de kommande tio åren visar på ett behov av 150 nya platser, 15 platser per år.

I april blir ytterligare tio bostäder för äldre tillgängliga när Trelleborgshems tidigare kontor på Västergatan byggts om till ytterligare en avdelning på Borgvallen. Kommunen planerar också för ett 50-tal bostäder för äldre på sjukhusområdet med byggstart i år.

I centrala Trelleborg planeras bostäder för äldre i ett höghus i hörnet Hamngatan/Corfitz Beck-Friisgatan.