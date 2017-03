Äggkastning på gymnasium

BÖKEBERG Intrigerna verkar fortsätta på Bökebergs ridgymnasium. Den senaste händelsen gäller ägg som förstört ridtillbehör.

Tidigare har det gjorts polisanmälningar gällande slagsmål och dödshot via sms. Elever har till och med stängts av från undervisningen.

Den senaste händelsen rubriceras som ofredande. En elev har polisanmält att någon kastat in ägg i hennes garderob där det förvarades ridtillbehör. Garderoben var låst med ett kodlås som inte var uppbrutet.

I garderoben förvarades bland annat benskydd. sporrar, tömsele och schabrak som blev förstörda av de ägg som kastades in i utrymmet. Det finns även misstanke om att någon hällt gödsel i en hästbox i syfte att skada en häst.