Sydsten vill utöka brytning i Dalby

Dalby Sydsten i Dalby vill utöka sin bergtäkt med cirka 15 procent och bryta mer berg och morän. Nu inleds en samrådsprocess med kommun, länsstyrelse och andra berörda.

– Vi behöver det nya tillståndet runt 2020 så vi är ute i god tid, säger Per Weywadt, teknisk chef på Sydsten.

Sydsten i Dalby har redan ett tillstånd för sin bergtäkt som gäller till och med 2024. När man nu vill bryta mer och även utvidgad området man bryter på krävs ett nytt tillstånd.

– Vi ser att efterfrågan på vårt bergmaterial har ökat så därför vill vi utöka, säger Per Weywadt, teknisk chef på Sydsten.

Sydsten tänker söka nytt tillstånd som ska gälla i 25 år och medge ett totaluttag på 45 miljoner ton berg, 2 ton morän samt möjlighet för hantering av 4 miljoner ton externt entreprenadberg. Företaget planerar att utvidga sitt nuvarande området med cirka 15 procent.

– Vi har olika alternativ men det pekar i huvudsak österut och det är skogsmark där i dag, säger Per Weywadt.

I det samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd som nu skickas ut till berörda presenterar Sydsten möjliga utvidgningar åt tre olika håll.

Det första området är en enefälad norrut, det andra bergtäkten österut och det tredje inbegriper Högebjär naturreservat.

Vad gäller kringboende så ligger de närmaste bostadshusen öster om täkten och ungefär 200 meter från gränsen till det planerade området.

Den miljöpåverkan som nämns i samrådsunderlaget är bland annat buller, damm, förhöjda halter av kväve och partiklar i ytvattnet och att grundvattnet kommer att sänkas och ledas bort. Det nämns också att naturmiljöer inom det nu oexploaterade området österut kommer att försvinna i och med att täkten utvidgas successivt.

Man räknar också med att landskapsbilden kan påverkas och när täkten är färdigbruten planerar man en täktsjö som får branta klippor runt om men som kan bli tillgänglig för allmänheten med flackare partier ned mot sjön.

Lilian Thurfjell, täkthandläggare på Länsstyrelsen, konstatera att ärendet är så tidigt i processen att länsstyrelsen inte kan säga något än.

– Under hela samrådsprocessen samlar bolaget in så mycket de kan om området och vad de ska tänka på i ansökan, förklarar hon. Det vi på länsstyrelsen gör under samrådet är att tala om vad vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen som de skickar med ansökan ska innehålla. Det kommer säkert också att komma många synpunkter från olika håll, så det här är en lång process.

Enligt Per Weywadt är tidsplanen ett samrådsmöte med kommun och länsstyrelse i slutet av mars. Efter det står andra som berörs av verksamheten – allmänhet, företag och organisationer – på tur.

Sydsten i Dalby har i dag 35 anställda. I nuläget räknar man inte med att utvidgningen kommer att innebära fler anställningar.