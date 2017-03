Spred skräck i villakvarter

höör Mannen satte kniven mot halsen på en vårdare, rånade en granne på öl och attackerade en civilpolis med yxa. Efter den dramatiska kvällen i Sätofta döms 34-åringen till fängelse i två år och sex månader.

Det var på fredagskvällen den 25 november förra året som 34-åringens aggressiva beteende resulterade i en stor polisinsats i Höör.

Dramat utspelades till en början på Björkviks vårdhem i Sätofta.

Där arbetade under kvällen en undersköterska och en annan vårdare. Under kvällen kontaktade 34-åringen undersköterskan och ville ha medicin då han inte mådde bra.

Då undersköterskan inte hade tid vid tillfället bad hon mannen att vänta vilket gjorde honom irriterad. När undersköterskan en stund senare skulle hämta medicin åt mannen i medicinrummet följde han efter henne. Då gick den andre vårdaren strax bakom 34-åringen.

”Jag vill vara ensam med kvinnan”, sade 34-åringen till den manlige vårdaren och stängde dörren till medicinrummet. En dörr som inte gick att öppna utifrån.

Inne i rummet tog mannen fram en kniv och satte mot kvinnans hals.

”Du behöver inte använda kniven eftersom du ska få vad du vill ha”, sade kvinnan till mannen och öppnade det låsta medicinskåpet.



34-åringen började leta bland medicinerna och förflyttade sig till en bänk i rummet. Kvinnan såg då sin chans och kastade sig mot dörren, låste upp den och sprang sedan ut mot gårdsplanen där hon kunde larma polis. När mannen lämnade vårdhemmet några minuter senare kunde de båda vårdanställda låsa in sig i medicinrummet för att invänta polis.

Beväpnad med en yxa som 34-åringen köpt tillsammans med kniven gick mannen in i ett närliggande villaområde. En kvinna som bor på gatan såg mannen utanför sitt hus vid 22.30-tiden på kvällen. När han gick mot hennes hus insåg hon att altandörren inte var låst. Hon skyndade sig därför för att låsa dörren.

34-åringen kastade sig mot altandörren så att kvinnan inte kunde stänga den. Medan båda drog i dörren sa mannen att han ville ha alkohol. Kvinnan skyndade sig in till sin kyl för att hämta ett sexpack med burköl som hon kunde ge till den yxbeväpnade 34-åringen ute på altanen.

När mannen tog emot ölburkarna tvingades han för ett ögonblick släppa taget om dörren. Kvinnan kunde låsa dörren och sedan larma polis.

En civilpolis i en vanlig bil åkte på larmet och blev först att se mannen vid en vägkorsning. Civilpolisen körde upp bredvid 34-åringen och vevade ner höger främre passagerarruta och uppmanade mannen att släppa yxan.

När 34-åringen förstod att mannen var polis tog han ett par steg mot den nedvevade rutan och svingade yxan mot fönstret. Civilpolisen var beredd på manövern och gasade vilket gjorde att yxan istället träffade bak på bilen.

Dramat fick sin upplösning när fyra uniformerade poliser kunde omringa mannen nära Sätoftavägen. När 34-åringen fortsatte att agera hotfullt fick en polisman eldtillstånd och kunde skjuta yxmannen i benet.

Tingsrätten har nu gett sitt utslag kring händelserna. 34-åringen döms för grovt olaga tvång, rån, skadegörelse och grovt hot mot tjänsteman till totalt två och ett halvt års fängelse. Han frias för den femte åtalspunkten hot mot tjänsteman eftersom tingsrätten anser att utfallet mot de uniformerade poliserna inte var tillräckligt hotfullt.

Den dömde medger brott för olaga tvång. I övriga fall säger han att han inte har något minne av händelserna.