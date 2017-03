Moto Boy tillbaka med ny musik

Hemma i Skåne bor Oskar Humlebo i ett litet hus på landet, men ibland längtar han till Berlin och storstadslivet. Det är också i Berlin hans nya album kommit till. För Oskar, aka Moto Boy, är det helt ny musik och plattan är döpt till New Music.

– Vi surfade på vågor som vi inte gjort tidigare, säger Oskar om samarbetet med producenten Niko Stoessl.

Oskar Humlebo har tidigare bott i Berlin i ett år. Problemet var att det blev ”lite för kul”.

– Det är jämt något som händer. Man sover för lite. Till slut fick vi packa ihop och åka hem till Sverige. Tre veckor hemma och en vecka i Berlin är lagom, så har det varit nu när vi spelat in New Music.

Som stad att skapa musik i är Berlin perfekt, tycker han.

– Det är billigt att vara där, att åka taxi och käka. Det är en ganska fattig stad och bland kulturfolket finns det lite mindre av kommerstänket. Man är inte ute efter att göra listettor, man gör bara extremt god musik för de andra som också älskar musik.

Niko Stoessl och Oskar Humlebo började jobba tillsammans redan på förra skivan, Keep your darkness secret. Niko gick in som mixare och ”räddade upp” några låtar.

– Vi träffades första gången efter en konsert i Berlin. Han berättade att han var producent och att han gjorde elektronisk musik. Han gjorde en remix på en av mina gamla låtar.

När jag behövde hjälp för att färdigställa förra skivan åkte jag och hälsade på honom. Vi gillade varandra och vi höll kontakten.

Oskar var sugen på att göra mer klubbig musik och Niko på att göra något mer popmelankoliskt.

– Så för ett år sedan körde vi igång den här inspelningen. Vi bara fann varandra direkt. Jag var redo att luta mig tillbaka och lita på hans kapacitet. Han hade förtroendet för mig att våga gå in och massakrera mina idéer.

Fick du säga nej ibland?

– Nej, men lite stopp och belägg. Lite: ”Ok, jag fattar, men nu har låten varat fem minuter, vi måste ha en pay-off”.

Första låten Everybody’s Running From Something, som också blev den första singeln från New Music, var egentligen kvar från förra plattan.

– Men vi bara slaktade den och gjorde om den totalt. Där var det lite så, att pay-offen i slutet var något jag krävde. Ett crescendo, en extas. Han var tveksam, men vi var båda nöjda med resultatet.

Oskar är inte så ofta ute på klubbarnas dansgolv. Däremot gillar han barerna i Berlin. En natt med barhäng kan vara perfekt inför en inspelning. Något Oskar upptäckte en dag i studion efter en natt i baren.

– Jag röker inte egentligen, men det var rök överallt och jag ciggade. Jag kunde inte sjunga nästa dag. Vi fick lägga ner låten en oktav- och det var precis vad som behövdes. One Heart blev otroligt suggestiv, den blev min favvo.

Många beskriver New Music som mörkare än det du gjort tidigare?

– Jag gillar ju mörkt, men om man jämför med förra plattan så är den här nog på många sätt ljusare. Texterna är ljusare, det pekar uppåt. Förra plattan var ögonen i marken, inspelningen var en mardröm med en rad av bibliska katastrofer och massor av pengar som flög iväg på ingenting. Den här gången har det varit ljust och roligt hela vägen. Alla jag känner har slutit upp och bara gett av sig själva. Dels Niko, men också de som gjort all grafik, trummisen Christian Eigner från Depeche Mode, Nina Persson som sjöng duett med mig.

Dead For Seconds med Nina Persson har blivit en stor hit.

– Den har stuckit iväg. Jag är genuint tacksam mot Nina, som ju är en världsstjärna. Japanska bloggare har uppmärksammat låten och jag har aldrig fått så många mejl på spanska som jag får nu …

Du kan kanske sprida din nya musik över världen?

– Ja, om det finns en dröm kvar så är det ju att åka och spela i resten av världen. Det är ju inte så enkelt, även om publiken finns, men jag jobbar på det.

Hela projektet är mer gör det själv än något annat Oskar gjort. Han har bland annat dragit igång sitt eget skivbolag.

– Allt är koncentrerat kring mitt lilla hus i skogen. Vilket är underbart. Man har insyn i rubbet. Nyligen satt jag och diskuterade licensavtal med ett ryskt musikbolag. Nu vet jag hur man gör.

När Moto Boy ger sig ut på turné den här gången är det ett litet tajt gäng.

– Det är det som är så skönt med elektronisk musik. Jag har vänner som turnerar med i princip bara usb-stickor i bakfickan. Men jag vill göra det på ett nytt sätt. Gitarren får följa med, jag är inte redo att släppa den. Jag har med mig Pikko, min fru, som är synthsnille och en kille som heter Alexander Broberg som tar över en del av gitarrspelet och sjunger. Och så är det bara jag.

Hur känns det inför skivsläppet den 3 mars?

– Det känns lite som inför första skivan. Då var jag bara så glad att få spela in den att jag inte ens tänkte på vad som skulle hända sedan. Lite så känns det igen. Jag har inga riktiga förväntningar. Jag är bara så stolt och nöjd att fått ihop något så stort, säger Oskar Humlebo.

Fotnot: Moto Boy släpper albumet New Music den 3 mars. Han kommer till The Tivoli i Helsingborg den 23 mars och till Palladium i Malmö den 24 mars.