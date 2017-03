Morgonkollen: Tidvis regn och halvklart till mulet

Uppdatera dig här med de senaste nyheterna från natten och morgonen.

LOKALT

Sprängning mot fastighet i Svedala

SVEDALA Vid halv två-tiden på natten utsattes en fastighet i Svedala för någon form av sprängning.

En gripen efter brand i lägenhet

SJÖBO Polisen får in ett larm klockan 22.17 om en brand i en lägenhet på Södergatan i centrala Sjöbo.

Strax efter klockan 23 var det fortfarande oklart hur pass omfattande branden var.

Betygen rusade i höjden med militär disciplin

LÖBERÖD Lärarrummet kallas för mässen och det händer att rektorn dyker upp på skolan iklädd kamouflagefärgad uniform.

Attackerade polis med yxa och rånade granne

HÖÖR Nu döms 34-åringen till två och ett halvt års fängelse.

NÖJE

Avatar blir spel i Malmö

MALMÖ En av alla tiders största filmsuccéer blir datorspel – i Malmö.

Sannex och Frans vann var sin Grammis

NÖJE Det skånska deltagandet på årets Grammisgala var litet men framgångarna kom ändå.Frans tog hem priset för Årets låt med If I were sorry och Sannex utsågs till bästa dansband.

TRAFIK

Risk för lokal ishalka på vägarna. Annars lugnt i trafiken.

VÄDER

Polisen larmades av SOS strax efter klockan sju på tisdag kvällen då tre personer försvunnit på en sjö utanför Korseberga. På onsdag morgonen meddelande polisen att alla tre män avlidit på sjukhus till följd av sina skador.

UTRIKES

Första vigslarna för samkönade par i Finland

I dag träder Finlands nya könsneutrala äktenskapslag i kraft vilket betyder att de första samkönade paren kommer vigas rapporterar Sveriges Radio Ekot.