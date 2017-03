”Varit mycket problem på adressen”

SJÖBO Efter flera veckor av incidenter har nu en 21-åring anhållits misstänkt för mordbrand efter att ha satt eld på sin egen lägenhet på ett LSS-boende i centrala Sjöbo.

Totalt nio lägenheter fick utrymmas på tisdagskvällen.

– Det var en rejäl brand när vi kom till platsen. Det brann i lägenheten och risk fanns för att den skulle sprida sig vidare ut i trapphuset, berättar Göran Glifberg, yttre befäl på Räddningstjänsten i sydöstra Skåne som var på plats.

Det var vid tiotiden på tisdagskvällen som larmet om branden i ett flerfamiljshus på Södergatan i centrala Sjöbo kom. Polis och räddningstjänst var snabbt på plats och kunde utrymma de totalt nio lägenheterna i trapphuset liksom begränsa branden från att sprida sig vidare till övriga lägenheter.

– Inga personer är skadade men den misstänktes lägenhet är brand- och sotskadad. Även övriga lägenheter i fastigheten uppges ha sotskador, berättar Johan Håkansson, kommunpolis i Sjöbo.

Vad som utlöst att en 21-årig man bosatt i fastighetens LSS-boende nu misstänks för att ha satt eld på inredning i sin lägenhet i det nybyggda huset på Södergatan är oklart.

– Han är även sedan tidigare misstänkt för falsklarm för att vid flera tillfällen ha larmat polisen till adressen, uppger Johan Håkansson.

Räddningstjänsten arbetade i fastigheten under flera timmar medan den misstänkte 21-årige mannen greps och fördes till polishuset i Ystad. Senare under natten anhölls mannen misstänkt för mordbrand och sitter fortfarande i förvar hos polisen.

– Det har varit mycket problem under en tid på adressen och med den här personen inblandad. Men vad som händer nu vet jag inte, säger Johan Håkansson.

Polisen kommer nu att genomföra en teknisk undersökning i den utbrända lägenheten.

Läs mer: