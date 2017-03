Akuten stänger dörren nattetid

MALMÖ På tisdagen var det premiär för låsta dörrar på akuten i Malmö i syfte att öka säkerheten. Istället för att kliva rakt in i väntrummet välkomnar en ordningsvakt nu patienterna.

– Vi vill fokusera på de patienter som söker vård och samtidigt ha koll på vilka som vistas i väntrummet, säger Svante Normark, enhetschef på akuten i Malmö.

Redan när akutmottagningen flyttade till de nya lokalerna i det färgglada huset var det förberett för att hålla dörren stängd nattetid. Men det verkställdes aldrig.

– Sen dess har det hänt att det ibland samlas folk i väntrummet som inte ska vara där, förklarar Svante Normark.

Enligt vakterna och sjukvårdspersonalen har flera incidenter inträffat och hot har utfärdats. En sjuksköterska kallade i tidningen Vårdfokus väntrummet för en ungdomsgård eller en värmestuga under vissa kvällar.

Därför utökade man i fjol från en till två ordningsvakter i väntrummet på akuten men tvingas nu att ta till fler åtgärder.

Det är för att öka säkerheten och tryggheten, både för personalen och patienterna som akuten nu låser dörren till väntrummet på nätterna.

Sen tidigare har barnakuten dörren låst och man får ringa på en klocka.

Till akutmottagningen finns det också en klocka av använda men oftast ska en av de två ordningsvakterna öppna.

– Ser de att någon kommer in i slussen ska de givetvis öppna dörren och släppa in den som söker vård. Men vi begränsar antalet anhöriga till en eller i vissa fall två för att skapa en lugnare miljö.

Som tidigare är det en sjuksköterska som tar hand om patienten och gör en första medicinsk bedömning innan det avgörs om en läkare ska kopplas in och vilken vård som patienten ska få.

Beslutet att från och med 1 mars låsa entrédörren mellan 21.00 och 05.00 togs av akutens ledning i början av februari, efter ett möte med representanter från Vårdförbundet, Kommunal och det vaktbolag som står för ordningen inne på akuten.

– Vi kommer att hålla dörrarna låsta och ha vakter som öppnar nattetid under hela mars månad. Sen gör vi en utvärdering av hur det har fungerat, berättar Svante Normark.

När Skånskan besökte akuten en timme innan stängningsdags fanns det varken ordningsvakter eller någon lapp på dörren om att dörren var stängt. Enligt Svante Normark ska nya skyltar dock sättas upp.

– Det är bra att akuten låser väntrummet om det är oroligt men de måste vara observanta på om man kommer in med en äldre person som behöver hjälp, säger Carina Sjöberg och Maud Henriksson, som just lämnar akuten.

