2 014 mål, 247 lag och 643 matcher

Södra Sandby IF tog hem P01-klassen.

FOTBOLL Det är dags att göra bokslut för den 27:e upplagan av populära Sportlovscupen, sedan ett par år tillbaka med futsal som spelform, i Eslöv.

Under de tio speldagarna i Bergas konstgräshall genomförde de 247 lagen totalt 643 matcher i tio olika klasser. Det producerades 2 014 mål, ett snitt på 3,1 per match.

I bara fem av de tio klasserna korades vinnare.

I fem av klasser, de fem yngsta, var det spel utan tabellräkning och slutspel som gällde.

I tävlingsklasserna blev det segrar för Furulunds IK, Södra Sandby IF, Lunds BK, Kullavägens BK och Ifö Bromölla.

Furulunds IK vann till och med dubbelt i cupens enda flickklass. I F03/04-finalen vann Furulund Gul över Furulund Svart med 2-1.

I den äldsta pojkklassen, P01, segrade Södra Sandby IF. Efter en aningen trög start och inledande förlust med 1-2 i gruppen mot Fjälkinge tog de sig samman, spelade upp sig och avgjorde slutligen finalen mot Hässleholms IF i förlängningen.

Inte heller vinnaren i P02, Lunds BK 2, lyckades gå igenom cupen utan att förlora. Enda förlusten av de tio matcherna kom mot kompisarna i LBK 1 i slutspelsgruppen. I finalen avgjorde LBK 2 till 2-1 mot Nike i förlängningen.

I såväl P03 som P04 var ”hemmalaget” Eslövs BK i final, men i båda blev det förlust.

I P03 förlorade IK Wormo inte en enda match, men blev ändå ”bara” tre.

Finalplatsen blåstes de på eftersom målskillnaden var sämre än slutliga vinnarna Kullavägen. Deras inbördes gruppmöte slutade 1-1. I tredjeprismatchen vann Wormo över Svedala med 3-2. Precis som i alla övriga upplagor höll Trollenäs IF och Örtofta IS i värdskapet med Kalle Malmgren som tävlingsledare för 27:e året i rad.