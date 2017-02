Polisen får kritik för bristande hjälp vid tillsyn

ESLÖV Polisen har inte kunnat erbjuda den hjälpande hand till kommunen som man utlovat när det gäller tillsynen av hur krogarna sköter alkoholserveringen.

– Jag tycker inte att de skött sitt ansvar, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S).

Han är dock beredd att ta tillbaka sin kritik efter att ha hört förklaringarna.

Politikerna i vård- och omsorgsnämnden diskuterade frågan vid sitt senaste sammanträde.

Förra året var det tänkt att kommunen skulle genomföra två tillsynsomgångar på stans krogar, tillsammans med polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket.

Men vid andra tillfället ställde polisen in med kort varsel på grund av sjukdom, och någon ytterligare gemensam tillsyn kunde inte genomföras under resten av året. Tillsynsbesöken under 2016 blev därför färre än under året dessförinnan.

Polisen meddelade att man tidigast kunde vara behjälplig under 2017 igen. I summeringen av insatserna konstaterar kommunens tillståndshandläggaren att ”det under den senare delen av 2016 uppstått en del organisatoriska problem hos polisen”.

Vid årsskiftet till 2017 hade tillståndshandläggaren fortfarande ingen kontakt hos polisen.

Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, är inte tillfreds med polisens bristande engagemang kring den gemensamma tillsynen.

– Jag tycker inte att de skött sitt ansvar eftersom de inte har varit behjälpliga i den tillsynen vi behöver göra, säger han och understryker att man har ett gemensamt ansvar för detta, sade Hansson vid en pressträff efter nämndsmötet i förra veckan.

Anette Borglin, som är tillståndshandläggare i Eslövs kommun, menar att hon har förståelse för att polisen inte har kunnat ställa upp som vanligt under det senaste halvåret.

– De har väl varit under en omorganisation och har haft ett hundår, säger hon.

Situationen i Eslöv är inte värre än på annat håll, menar Anette Borglin.

– Så här ser det ut, inte bara i Eslöv. Det är så i stort sett i hela Skåne och kanske i hela Sverige – att det blivit mindre resurser till polisen. Och de får väl prioritera och då kanske krogtillsynen inte är det man prioriterar först.

Trots att det nu gått två månader in på det nya året har polisen fortfarande inte någon representant som kan bistå vid den gemensamma tillsynen.

– Jag vet bara att de i nuläget inte har någon kontaktperson, säger Anette Borglin och berättar att hon under det senaste halvåret inte haft någon samarbetspart hos polisen.

Hon understryker att samarbetet med polisen tidigare fungerat bra.

– Det har fungerat jättebra under många, många år. Det är först nu som det inte fungerat så bra. Men vad jag förstår ska det bli bättre. Det är alltid tråkigt när något som fungerat bra blir mindre bra.

Under det pågående året har kommunen planerat för tre nya gemensamma tillsynsomgångar på krogarna. Tony Hansson tycker det är ett problem att polisen inte har någon utsedd representant som kan bistå under den gemensamma tillsynen.

– Jag tycker det är ett jättebekymmer. Jag vill inte skicka ut min personal ensamma på krogarna, säger han.

Anette Borglin hoppas ändå att man ska kunna genomföra nästa gemensamma tillsyn.

– Det hoppas jag verkligen. Kan inte polisen vara med så går vi ut med skatteverket och räddningstjänsten.

Polisen i Eslöv ställer sig frågande inför den kritik som framförts av kommunen om bristande samarbete.

– Jag tycker det är ett vårdslöst uttryck, säger kommunpolis Mats G Odestål.

Vid en presskonferens efter förra veckans möte i vård- och omsorgsnämnden uttryckte ordförande Tony Hansson (S) sin bekymran över polisens bristande engagemang kring tillsynen av krogarnas alkoholtillstånd.

Under mötet hade han och de andra ledamöterna fått information av kommunens tillståndshandläggare om att ett av två tillsynstillfällen förra året ställts in av polisen med kort varsel och att det efter det varit svårt att få kontakt med polisen.

Detta ifrågasätts av lokalpolischef Anna-Karin Boije.

– Jag ser inga bekymmer med vårt samarbete med Eslövs kommun. Ett gemensamt tillfälle i somras ställdes in på grund av sjukdom men i övrigt har det fungerat utmärkt, säger hon.

– Vi har organiserat om och utbildar fler poliser inom området och är därför mycket mer flexibla nu än förr. Det är kommunpolisen som är kontaktperson och detta bör handläggaren på kommunen känna till.

Eslövs kommunpolis Mats G Odenstål:

– Vi hade vissa bekymmer förra året. En sjukskrivning ställde till det något och vid ett tillfälle ville kommunen göra krogtillsyn mitt under påvens besök i Lund – där fick jag förklara att vi inte hade resurser just då.

– Jag uppfattar det som att kommunen känner till att det är mig de ska kontakta och att jag givetvis ser till att det finns poliser till hands. Så ”bristande samarbete” ser jag som ett vårdslöst uttryck.

Skånskan kontaktar kommunens tillståndshandläggare Anette Borglin på nytt med polisens yttrande och då tonar hon ner kritiken.

– Ordet ”brustit” är inte helt rätt. Antalet gemensamma tillsynstillfällen blev färre än förväntat under förra året men förhoppningsvis blir det bättre i år, säger hon och lägger till att kontakten med kommunpolisen är problemfri.

När vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson får reda på vad polisen och tillsynshandläggaren säger blir han något förvånad.

– Vi uppfattade under mötet i förra veckan att man hade haft problem med kontakterna och då uttryckte jag min bekymran. Det är viktigt att detta fungerar men om alla nu säger att det gör det så tar jag tillbaka min kritik, säger han.

