Nytt fall av fiffel med Euroväxel

höör Polisen har fått in ytterligare en anmälan om att en näringsidkare i Höör blivit lurad på pengar av en kund som fifflat med växel och valuta.

Den här gången är det en frisörsalong som anmält att en man kom in i lokalen i måndags och ville köpa hårvax. Han hade bara en tusenlapp att betala med.

När personalen tagit emot den ville mannen ha växel i Euro, inte svenska kronor. När personalen förklarade att salongen inte hade Euro ville mannen inte längre ha vaxet.

Exakt vad som sedan hände är oklart, men efter att mannen lämnat salongen upptäckte personalen att det saknades 400 kronor i kassan.

Mannen beskrivs vara i 25-30-årsåldern och han kunde inte tala svenska. Det matchar signalementet på den man som tillsammans med två kvinnor kom in i en butik i Höör i fredags förra veckan och lyckades finta till sig 500 kronor på liknande vis. Polisen misstänker att samma personer kan ligga bakom.

– Det här är andra fallet på kort tid i Höör av den här sortens vilseledande med växelpengar, så det finns anledning att vara på sin vakt. Särskilt om någon kommer in och vill växla Euro, säger kommunpolis Niklas Årcén.