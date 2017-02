Den förre hockeyspelaren Vladimir Petrov är död, rapporterar Sport-Express.

Petrov spelade i det sovjetiska landslaget och var bland annat med och vann dubbla OS-guld. Han valdes sedan under 2000-talet in i hockeyns Hall of Fame.

– Han hade cancer, det är en sjukdom som bokstavligt talat ätit upp honom under den senaste månaden, säger Michajlov till Sport-Express enligt Aftonbladet.

Han blev 69 år.