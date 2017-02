Frans och Sannex vann var sin Grammis

Alla vinnarna under årets gala. Foto: TT

NÖJE Det skånska deltagandet på årets Grammisgala var litet men framgångarna kom ändå.

Frans tog hem priset för Årets låt med If I were sorry och Sannex utsågs till bästa dansband.

I sitt tacktal förklarade Frans att han inte hade högt ställda förväntningar när låten släpptes för ett år sedan. Därefter blev det seger i förra årets Melodifestival och nu en Grammis. Bland annat.

– Jag kan knappt beskriva den här resan, sa Ystadsonen i sitt tacktal.

Förvånad verkade även sångaren och frontfiguren Andreas Olsson i Sannex bli när han skulle ta emot priset för Årets dansband. – Jag är mållös, jag har faktiskt inte förberett någonting, förklarade han.

Annars var det ganska spridda skurar när årets svenska musikpriser delades ut på årets Grammisgala. Zara Larsson utsågs till årets artist och Kent fick priset för Årets album för Då som nu för alltid.