Vellinge har passerat 35 000

VELLINGE Vellinge kommun fortsätter att växa och har nu passerat 35 000 personer.

Förra året flyttade 1890 personer in i kommunen och 1480 flyttade ut. Om man räknar in nyfödda och invandrare blir befolkningsökningen 590 personer eller 1,7 procent.

– Det är andra året i rad som befolkningsökningen kraftigt överstiger det enprocents mål som är satt för att vi ska ha en balanserad befolkningsökningstakt.

– Tidigare år har vi legat under vårt mål på en procent och visst är det glädjande att vi ser en vändning men samtidigt måste vi nu se till att vi även i fortsättningen håller hög kvalitet i den kommunala servicen, skriver kommunalrådet Carina Wutzler (M) i ett pressmeddelande.