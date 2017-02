FBC-damerna tog inte chansen

INNEBANDY Malmö FBC hade chansen att närma sig i kampen om en slutspelsplats, men stod i stället för en plattmatch borta mot IBK Dalen, 1–4.

– Under all kritik. Vi var inte alls på bettet när matchen började och det straffade sig, suckade tränare Mikael Jeppsson.

– Det är svårt att sätta fingret på vad, men vi föll in i deras låga tempo och det hände inte speciellt mycket på planen, lite zombieaktigt.

Efter Ellen Rasmussens 1–0 gjorde Dalen fyra raka mål och tog en siffermässigt odiskutabel trepoängare på hemmaplan.

Detta trots att Malmö FBC dominerade stort under de avslutande 20 minuterna.

– Där kändes det som att vi hade kunnat göra hur många mål som helst. Men det ville sig inte alls i dag, och vi får verkligen se upp då vi fortfarande inte säkrat kontraktet.