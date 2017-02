Fyndchans när elvaårigt dansmecka går i graven

Förra lördagen arrangerade Tangopalatset en loppis för att sälja ut lösöret. Under veckan hittades nya prylar på vinden, vilket föranledde en ny loppis på söndagen. Foto: Stefan Persson

Malmö Strax före jul dansades tangon ut för gott i Filadelfiakyrkans gamla lokaler på Amiralsgatan.

På söndagen reade Tangopalatset ut det sista lösöret. Allt som inte fick nya ägare skänks bort eller körs till återvinningen.

– Kontrapunkt har frågat om vi vill donera. Det de inte vill ha slänger vi, säger Maria Ingstad, som grundade Tangopalatset tillsammans med Paul Utter.

De har haft tid att smälta att den här epoken nu är slut. För två månaders sedan tog man farväl tillsammans med trogna dansare vid en gemensam fest.

Förra lördagen såldes en hel del av inredning, köksprylar och annat som funnits i lokalerna under de drygt tio år som lokalerna utgjort Malmös dansmecka.

– Men vi kom på att vi hade en hel del på vinden också, så vi tänkte att vi kör en runda till, säger Maria Ingstad.

Vad som var mest eftertraktat hade hon svårt att bedöma. Några spetsade in sig på gamla kastruller, andra på tangoböcker.

– Någon kom in och köpte jordnötter för tio kronor.

En av dem som passade på att fynda var Hanna Brönmark.

– Vi är lite sugna på menytavlorna, och så har vi hittat massa köksgrejer.

Tangomusikern Juan Passo, som spelar i Malmös enda tangoorkester var med redan när Tangopalatset invigdes 2005. Han kommer att sakna det.

– Det är synd.

En epok som går i graven. Det är en förlust för hela tangomiljön. Tangofamiljen är inte så stor.

Den siste mars ska Maria Ingstad och Paul Utter lämna över nycklarna till de nya ägarna. Därefter ska lokalerna byggas om till bostäder.