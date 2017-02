Wiktoria och Jon Henrik till final

Wiktoria med As I lay me down och Jon Henrik Fjällgren och Aninia med En värld full av strider gick direkt till final vid den fjärde deltävlingen i Skellefteå. Storfavoriten Loreen föll på målsnöret och fick nöja sig med en andra chans tillsammans med Axel Schylström och När ingen ser.

Till final

Wiktoria – As I lay me down

Jon Henrik Fjällgren feat Aninia -En värld full av strider

Till andra chansen

Axel Schylström – När ingen ser

Loreen – Statements

Utslagna

5. Alice – Running with lions

6. Les Gordons – Bound to fall

7. Sara Varga och Juha Mulari–Du får inte ändra på mig

Wiktoria medverkade i Mellon förra året och gick även då direkt till final i deltävlingen från Malmö. Hon slutade på en fjärdeplats med Save me. Hon var synbart rörd när det stod klart att hon gått till final.

– Det betyder jättemycket för mig, jag har varit skitnervös, sa Wiktoria till SVT:s Fredrik Ekelund när hon gick av scenen.

Jon Henrik Fjällgren kom tvåa i Melodifestivalen 2015 med låten Jag är fri efter Måns Zelmerlöw med Heroes. Även han var tagen av nervositet under omröstningen.

Loreen var storfavorit och oddsen för att hon både skulle gå till final och till och med vinna hela Melodifestivalen har varit låga.

Men ett par omröstningar som gjordes efter genrepet i Skellefteå i fredags visade att favoritskapet inte var helt säkert. Melodifestivalklubben frågade 700 personer som sett genrepet i och där blev Loreen trea. Lokaltidningen Norran frågade 250 personer från genrepet och då blev Loreen bara fyra.

Själv har Loreen sagt att hon var osäker på om hennes låt skulle gå hem hos publiken eftersom den har en annan energi än en vanlig Melodifestivallåt, men att hon ville vara med även om hon skulle ”åka ut med huvudet före” eftersom hennes budskap var så viktigt. I hennes scennummer fick man bland annat se scenbilder inspirerade av franska revolutionen och med anspelningar på kvinnan i Växjö som använde handväskan som ett vapen mot nazisterna.

Nästa vecka får Loreen en ny chans.

Veckans tävlande låtar har varit tillgängliga tidigare än vanligt. Redan tidigt på lördagen gick det att lyssna på alla bidrag i sin helhet på SVT:s hemsida. Egentligen skulle de inte släppts förrän den 26 februari, men eftersom Warner Musics bidrag i tävlingen publicerades tidigare under dagen bestämde SVT att släppa alla bidrag fria. Missödet berodde på tidsskillnaden mellan olika kontinenter. Låtarna släpptes när Australien passerade midnatt via Itunes.

Det var färre röster under den här sista deltävlingen än tidigare veckor. Totalt räknade man in 4 951 648 röster.