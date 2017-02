Skickade knark via posten

MALMÖ Över ett kilo amfetamin skickades med post till Malmö. Men tullen bytte ut innehållet i de fyra paketen.

Nu döms en 36-årig Malmöbo till fängelse i 4,5 år för grovt narkotikabrott och grov smuggling.

Och hans 62-årige medhjälpare, en släkting, döms samtidigt av tingsrätten till tre år för grov narkotikasmuggling.

De båda männen nekade till brott. Men enligt tingsrätten finns det flera fotografier och en omfattande skriftlig bevisning.

Dessutom har olika vittnen hörts om sina iakttagelser.

Malmöbon har, enligt utredningen, förvarat och överlåtit olika former av narkotika i sin lägenhet på Lindängen.

Och han sålde även droger via internet vid ett stort antal tillfällen.

Brottstiden för den stora mängden amfetamin är satt till mellan den 14 januari och 27 maj ifjol.

Totalt handlar det om 1 265 gram amfetamin som smugglats i olika försändelser.

Dessutom ingår 6,98 gram kokain och 939 narkotikaklassade tabletter.

Narkotikan som smugglades via posten till Arlanda och Malmö hade adresserats till 62-åringen i Ekeby.

Enligt utredningen hade mannen fått i uppdrag att överlämna paketen med narkotika till sin yngre släkting.

Och 36-åringen hade sedan planerat att sälja allt. Men tullen öppnade de misstänkta paketen och bytte ut innehållet.

En del av narkotikan hade skickats från Nederländerna, medan annat kom från Storbritannien och Tyskland.

Den 26 maj hämtade 62-åringen paketen och lämnade över dem samma dag till 36-åringen.

Den yngre mannen ska i sin lägenhet i Malmö också ha förvarat en rad olika narkotikapreparat till försäljning.

Det rör sig bland annat om narkotikaklassade tabletter, LSD, amfetamin, kokain och cannabis.

Mannen misstänks också under tiden 28 september 2015 till 26 maj ifjol via internet ha sålt narkotika vid 288 tillfällen.

36-åringen ska under ett fingerat namn ha sålt narkotikan på en sajt som ”marknadsförs för illegala droger.”

I samband med att innehållet i postförsändelserna byttes ut mot en ofarlig substans penslades paketen med ett UV-pulver.

Och efter att försändelserna hämtats ut av den äldre mannen och lämnats i 36-åringens lägenhet slog tullen och polisen till.

I samband med husrannsakan konstaterades då att den yngre mannen hade UV-pulver på sina händer och att paketen var öppnade.

I lägenheten hittades också flera vågar, dopningspreparat, förpackningsmaskin och emballage.

Och i en dator hittades spår efter ”beställningar” av narkotika via internet.