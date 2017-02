Mäktigt maktdrama når inte hela vägen

Mer Fantomen för Eslövs musikalstjärna

Kultur och Nöje När The Phantom of the Opera i en ny iscensättning får premiär på Göteborgsoperan i september görs rollen som Raoul av John Martin Bengtsson. Just nu medverkar musikalartisten från Eslöv i den klassiska versionen av samma musikal i Stockholm, där han också är cover för Peter Jöback. Tolv och en halv gång har han fått hoppa in i titelrollen.