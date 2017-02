”Fel ge bygglov åt jätteboende”

HARLÖSA En granne överklagar bygglovet för det studentboende i två stora hus som uppförs på tomten intill Bränneriet i Harlösa. Han och ett antal andra närboende anser att bygget kraftigt strider mot detaljplanen, och misstänker att Eslövs kommun ordnat med gräddfil åt projektet med baktanken att kunna flytta dit minst 74 asylsökande.

Överklagan har nyligen gått till Länsstyrelsen. Den gäller inhibition – ett omedelbart stopp på markarbetena och schaktningen.

14 personer som bor i bostadsrättsföreningen Järnvägsknutens östra del stöttar överklagandet i en namninsamling. De tycker att bygget är alldeles för stort – och att det strider mot vad detaljplanen från 1985 medger.

Där finns redan 17 hus medan detaljplanen tillåter ytterligare 8-13 så att det sammanlagt finns 25-30 marklägenheter. Dessa ska, enligt detaljplanen, vara i ett plan och antingen fristående eller sammanbyggda två och två, med en liten trädgård.

– Nu håller man istället på att bygga två jättestora huskroppar i tråkigt utseende som ska fyllas med 74 små enrumslägenheter. Det är inte enligt planen. Detaljplanens krav på att bostäder ska vara i ett plan kringgås genom att även vindarna inreds med enrummare, säger Harlösabon som överklagat.

Han och de andra grannarna som Skånskan träffar vill vara anonyma då de anser att det finns risk för trakasserier. Det är inte populärt överallt att uttrycka tvivel om flyktingmottagande, säger de.



– Själv är jag inte rädd av mig men jag har familj. Det kan bli repressalier. Man kan råka ut för mycket.

Grannarna vänder sig också mot att trafikfrågan på området inte är löst. Det ska den, enligt plan- och bygglagen, vara innan bygglov kan beviljas påpekar de. Det finns ingen infart till de nya husen.

Ingen av grannarna som Skånskan träffar tror att det blir studentlägenheter i byggnaderna.

– Det tror ingen i Harlösa. Skulle 74 studenter bo här – när det inte finns bussförbindelser in till Lund efter klockan 18.30 på vardagarna? Och inga bussar alls på helgerna? säger en annan granne

De boende tycker att Eslövs kommun spelar med dolda kort och tror att kommunens mål hela tiden varit att få ett tillskott av små enrumslägenheter till kommunen – och att dessa ska gå till flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd.

Kommunerna är sedan mars förra året skyldiga att ordna bostäder åt den gruppen.

Harlösaborna har noterat att Eslövs kommun varit – och är – väldigt engagerad i nybygget på ett sätt man uppfattar som väldigt ovanligt.

Trots att trafikfrågan var olöst klubbades bygglovet igenom. Tjänstemännen har fått direktiv att lösa det i efterhand, har de fått höra.

– Varför försöker de på alla sätt hjälpa en Stockholmsbyggare som inte ens är kommuninvånare och inte betalar skatt här med hans bygglov – trots att byggnaden strider mot detaljplanen och saknar infartsvägar? säger en av de boende.

– Om jag som vanlig kommuninvånare köper en tomt och tänker bygga ett hus i Eslöv och lämnar in ritningar där allt inte är löst – då tittar de bara på ritningen och lämnar avslag! Inte kommer de väl ut och försöker lösa det åt mig till varje pris som de gör här?

Christian Nielsen är bygglovschef vid Eslövs kommun. Avdelningen gjorde bedömningen att överklagandet kom in för sent och avvisade det därför. De boende överklagade avvisningsbeslutet till Länsstyrelsen som nu ska avgöra saken.

Grannarna tycker inte att de två nya stora huskropparna stämmer överens med detaljplanen?

– Vår nämnd har beslutat att det följer detaljplanen och att det inte finns någon avvikelse, säger Christian Nielsen.

Detaljplanen säger att det totalt får finnas max 30 små fristående marklägenheter på platsen. Där finns redan 17. Nu byggs ytterligare 74 enrumslägenheter i två stora byggnader?

– Det är drygt ett år sedan vår tjänsteskrivelse togs fram. Men handläggaren i ärendet bedömde att det var planenligt och följde planbestämmelserna och därför gick fram med ett förslag till bifall.

En del av grannarna tror att det kommer att sluta med ett flyktingboende och att projektet därför har fått gräddfil i Eslövs kommun?

– Det har jag ingen aning om. Jag har inte själv pratat med sökanden. Enda intentionen jag har att hålla fast vid är att det är studentbostäder. Det är vad ansökan avser, och det är den idén bolaget bakom presenterat.

De tycker också det är konstigt att bygglovsansökan beviljades trots att det inte var ordnat med infart till området?

– Nu är detta ett tag sedan, men detaljplanens intention är att den gemensamma infarten, som försörjer bostadsrättsföreningen, också skulle vara infart till den andra tomten.

Men det är bostadsrättsföreningens mark?

–Vi pratar om intentionen när man gjorde planen, att man tänkte så. Om jag förstått rätt finns ett servitut som talar om att infarten är bostadsrättsföreningens. Jag har också förstått att bostadsrättsföreningen, med all rätt, inte är villiga att låta någon köra in där, men jag tror att man får göra det vad gäller cykel och gång. Men det ska inte vara en infart för bilar.

– För närvarande finns ingen in- och utfart. Det har de helt rätt i.

Det är rätt att bevilja bygglov åt ett så stort nybygge ändå?

– Jag tror det handlar om att man i handläggningen var helt inne på att följa intentionen i planen. Att det fanns en lösning i planen som sade var man skulle köra in på området. Och att det därför inte fanns någon anledning att fördjupa sig i det. Så skulle jag gissa att det gick till, säger Christian Nielsen.

Skånskan har varit i kontakt med handläggaren som jobbade med bygglovet. Han har inget att tillägga till sin chefs förklaringar.

Mannen bakom byggprojektet är Magnus Moström från Stockholm som driver företaget Gröna Bostäder. Han har även bolaget Kronbo som enbart plockar fram bostäder åt asylsökande. Kronbo har ramavtal med Migrationsverket.

Harlösaborna Skånskan pratar med tror att planen är att först försöka locka studenter. När det misslyckas tar Kronbo över och det blir flyktingboende.

Spelar det någon roll för er om det är studenter eller flyktingar som bor i husen?

– Visst ska även de bo någonstans. Men Harlösa har knappt 800 invånare. Om detta blir av blir det elva procent av befolkningen som blir flyktingar, och det tycker jag blir för mycket, säger en av grannarna.

– Här bor redan 15 ensamkommande och det är inga problem med dem, men 90 blir för många. Det blir ju bara ett genomgångsboende för dem, och de kommer inte att integreras i Harlösa om de bor i två stora hus, säger en annan Harlösabo som Skånskan pratat med.

Magnus Moström har flera gånger i Skånskan förnekat att Harlösahusen ska användas som flyktingboende.