Cibicki och Berget nätade mot Brann

MALMÖ Malmö FF vann lördagens träningsmatch mot norska ligatvåan Brann med 2-1 , med bud på större siffror, efter två snygga mål av Pawel Cibicki och Jo Inge Berget.

– Vi känner att vi tar steg framåt i intensitet och hur mycket vi orkar. Jag tycker att det kändes bra i dag, vi skapade många bra lägen, sa en ganska nöjd Jo Inge Berget efter matchen inför 1750 åskådare på Malmö IP.

Men varken spelare eller tränare var hundraprocentigt nöjda efter matchen som av tränaren Magnus Pehrsson kategoriserats som den första ”riktiga” träningsmatchen med full fokus på både prestation och taktik.

– Vi har saker kvar att arbeta på, sa MagnusPehrsson.

MFF inledde bra och kändes farligast i den första halvleken, men det dröjde till den 35:e minuten innan Pawel Cibicki kunde slå in 1-0.

– Jag spelade till Markus Rosenberg, fick tillbaka bollen och då var det bara att sätta in den, log han och konstaterade att han inte varit särskilt orolig över måltorkan i inledningen av träninsgmatchandet.

– Nej jag har haft lägen och förr eller senare kommer det ju. Men det var förstås roligt at få sätta den i dag.

I den andra halvleken kunde MFF ha punkterat matchen ganska tidigt.

Jo Inge Berget gjorde 2-0 efter 50 minuter och inte långt därefter blev han helt frispelad av Magnus Wolff Eikrem men sköt lite för snabbt mitt på målvakten.

– Jag blev lite för het där tyvärr. Men det första var fint, log Berget lite snett.

Även Bergets mål hade Marcus Rosenberg som framspelare.

– Det blir ganska naturligt att när jag och Pawel rusar in mot mål, kanske är det så att Mackan får stå för framspelningarna den här säsongen, log Jo Inge Berget som tyckte att anfallsspelet fungerat bra hittills under säsongen med många alternativ och flera offensiva spelare som alternerar i positionerna.

Tränare Pehrsson höll med om att anfallsspelet såg bra ut mot Brann. Däremot var han inte helt nöjd med andra detaljer i spelet:

– Vi skulle sätta hög press på dem och det gjorde vi, men sedan hade vi problem med andrabollarna. Det måste vi jobba mer med.

– Men Brann skiljer sig från andra lag vi mött i år, de är defensivt starka och riktigt starka i duellspelet. Vi vann den här matchen välförtjänt sett till antalet chanser, men samtidigt tycker man att vi ska ha mer eget spel och bättre dominans och kontroll.

Branns reducering kom i den 60:e minuten, kanske lite på grund av att MFF växlat ner en aning.

– Vi gick ner i intensitet, blev långa och otydliga i försvarsspelet och släppte in den i matchen, sa Pehrsson.

Målet kom efter hörna och föranledde annan kritik från tränaren:

– Där har vi en del att prata om när det gäller ansvar i markeringsspelet på fasta situationer.

Efter 2-1 åkte Brann på ett rött kort (två gula på grund av förseelse följd av snack) och det hjälpte MFF att spela av matchen.

– Vi fick bättre kontroll efter det och det var ju tacksamt.

MFF spelade med följande startelva: Fredrik Andersson – Pa Konate, Lasse Nielsen, Franz Brorsson, Anton Tinnerholm – Mattias Svanberg, Magnus Wolff Eikrem, Oscar Lewicki, Pawel Cibicki – Jo Inge Berget, Markus Rosenberg.

I den andra halvleken byttes först Svanberg mot Erdal Rakip, sedan Rosenberg mot Alexander Jeremejeff, Eikrem mot Andreas Vindheim och Cibicki mot Tobias Sana.

– De som kom in var förstås väldigt sugna på att visa upp sig på grund av konkurrensen i laget och det blev mycket offensiva löpningar. Det var förstås en anledning till att laget blev lite långt, men det är bara naturligt, summerade Magnus Pehrsson.