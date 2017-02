Boende larmar om förfallet hus

MALMÖ Tvisten om fastigheten Vittsjöborg 3 på Limhamnsvägen fortsätter och nu har hyresgästerna överklagat detaljplanen. Samtidigt slår de larm om att huset står och förfaller.

– Vi har hamnat i ett vacuum där det inte händer något därför att det inte är avgjort vem som ska få köpa fastigheten, säger Thomas Göransson, ordförande i Bostadsrättsföreningen Vittsjöborg 3.

I ett brev till hyresgästföreningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Akelius, som förvaltar fastigheten, och ägarna, som är dödsboet efter Ulla Åberg, skriver hyresgästerna att deras hus förfaller och varken städning eller sophantering fungerar.

De boende vittnar om fuktskador som skapar vitmögel och svartmögel. Det är stamproblem i huset, råttor på gården, sprickor i fasaden och i entrétrappan, dörrar som ej går att stänga, städningen är dålig och miljöstationen under all kritik. Samtidigt finns sopnedkasten kvar som ger illaluktande dofter av sopor i källaren.

– Under dessa fem år efter Ulla Åbergs bortgång 2011 har nästan ingen skötsel eller underhåll gjorts på huset trots att vi har överklagat i olika instanser. Däremot har hyran höjts varje år, påpekar Thomas Göransson.

Orsaken till att fastigheten inte har omvandlats till bostadsrätter är en tvist mellan hyresgästerna, som har bildat en bostadsrättsförening för att ta över huset, och fastighetsbolaget Akelius, som vill köpa fastigheten av Hugo Åbergs fastighetsförvaltning.

– Vi bildade 2005 en bostadsrättsförening för att kunna köpa huset vid en eventuell försäljning. Vi har då kunnat få förtur på huset vid ett så kallat hembud, berättar Thomas Göransson.

2014 köpte Akelius grannfastigheten Vittsjöborg 4 och ville då också förvärva Vittsjöborg 3, vilket bostadsrättsföreningen motsatte sig.

Då gick fastighetsbolaget in med en begäran till Malmö stad om en planändring för att slå ihop de två fastigheterna och kunna köpa även Vittsjöborg 3.

Trots att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret sa nej till detaljplaneändringen gick politikerna i stadsbyggnadsnämnden på Akelius önskemål och sa ja till en ny detaljplan för området i juni 2016.

– Vi misstänker att jäv förekommer från stadsbyggnadsnämndens sida. Nämnden har genom beslutet fråntagit oss vår affärsmöjlighet, menar Thomas Göransson.

Ett 30-tal överklaganden har i nuläget lämnat in till Mark- och miljödomstolen av de 200 hyresgästerna, som bor i 110 lägenheter i fastigheten.

På Akelius bostäder, som äger 4 000 lägenheter i Malmö, har man uppmärksammat hyresgästernas brev och tog senast under fredagen upp ärendet vid ett förvaltningsmöte med representanter för familjen Åbergs dödsbo.

– Den 1 februari bytte vi ut städentreprenören, som inte skötte sina uppgifter, berättar Mikael Ahlborn, regionchef på Akelius.

Han säger att det pågår ett underhållsarbete i fastigheten hela tiden men att större renoveringar diskuteras med fastighetsägaren i avvaktan på att det blir avgjort vem som ska ta över huset.

– Vi hanterar akuta situationer direkt. Har hyresgästerna problem i sina lägenheter är de givetvis välkomna att göra en felanmälan, förklarar Mikael Ahlborn.

