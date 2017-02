Begärde dubbla ersättningar

I PWC-rapporten mörkas det vilka de politiker är som har granskats. De kallas ledamot 1, ledamot 2, ledamot 3 etc i rapporten.

HÖRBY Politiker som begärt dubbla ersättningar för samma möte, arvoden för tjänsteresor med oklart syfte och handlingar som gallrats i strid med reglerna.

I en PWC-rapport avslöjas att det finns stora brister i kommunens arvodesrutiner och hur politikerna fyllt i sina närvarolistor.

När kommunens revisorer 2015 gjorde stickprovskontroller av lönetransaktionerna för ett antal tjänstemän och politiker hittades en mängd felaktigheter i framförallt ett fall.

En politiker hade fått betalt två gånger för samma möte, fått arvode för möten som överlappade varandra och lämnat diffusa beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Birger Larsson (L) gick själv ut i Skånskan och förklarade att det var han som pekats ut som arvodesfuskare. Han försäkrade att han inte medvetet hade gjort fel, utan bara följt den praxis som funnits, och att alla tjänstgöringslistor som han lämnat in hade godkänts av kommunen.

– Jag känner inte att jag har gjort något fel, sade Birger Larsson.

Kommunstyrelsen beställde därefter en ny, fördjupad utredning för att se om det finns ett systemfel. Man gav PWC i uppdrag att granska sammanträdesersättningarna till alla kommunens toppolitiker under 2014.

Nu är PWC klar med sin rapport. 26 politiker har synats. Det gäller presidierna i kommunens nämnder och styrelser. Ingen av politikerna är dock namngiven i rapporten.

Granskningen har gjorts i form av stickprovskontroller. Totalt har 115 stickprov gjorts. Framförallt är det två – ej namngivna – politiker som granskats.

I rapporten konstaterar PWC att det brister i flera fall i den interna kontrollen i kommunens hantering av sammanträdesarvodena.

Bland annat har följande felaktigheter hittats:

q En ledamot har lämnat in två olika blanketter för samma uppdrag med exakt samma tidpunkt och datum.

q En ledamot har begärt ersättning för möte med personal inom förvaltningen, trots att det ska ingå i årsarvodet.

q Det har skrivits i ett datum på tjänstgöringsblanketten, men ett annat datum har registrerats i lönesystemet.

q Felaktigt ifyllda blanketter i flera fall.

q En ledamot har varit på tjänsteresa fyra dagar i sträck, men har inte lämnat förklaring eller bifogat program för resan. Personen fick arvode för de två första dagarna.

q I tre fall har en blankett lämnats in där det finns ett angivet datum som sedan strukits över och ersatts med ett annat datum.

q Ibland äskas och utbetalas arvode för lunch i samband med mötena, ibland inte.

q I ett fall har en ledamot inte angett antal timmar, utan det finns bara en bock och ett frågetecken på tjänstgöringsrapporten.

q En ledamot har vid flera tillfällen lämnat in blankett för arvodering avseende orförandeuppdrag, men det finns inga handlingar som styrker detta.

q Det saknas underlag för fyra utbetalningar bland transaktionerna.

PWC har även granskat attesträtten, och här finns det också frågetecken.

Under granskningen blev PWC dessutom varse att kommunen gallrar politikernas tjänstgöringsrapporter efter två år. Men något gallringsbeslut har man inte kunnat hitta, trots att det är ett krav i arkivlagen.

PWC rekommenderar kommunen att se över arvodesrutinerna och förbättra den interna kontrollen kring arvodena.