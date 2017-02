Tankstation i Skivarp riskerar vite

skivarp Tankstationen El Maco i Skivarp kunde vid en inspektion inte uppvisa dokument som styrker att kontroller görs på anläggningen. Eftersom bolaget inte lämnat in begärda uppgifter hotar kommunen nu med ett vite.

Det var i oktober förra året som kommunens miljöenhet gjorde ett inspektionsbesök på tankstationen.

Enligt handelsbolaget El Maco görs kontroller på stationen regelbundet, men vid inspektionen kunde man inte visa några skriftliga rutiner för detta.

Kommunens handläggare begärde därför in uppgifter om kontrollerna samt en situationsplan. Trots påminnelser har bolaget inte lämnat in detta.

Den 10 januari lovade verksamhetsutövaren att han skulle skicka in handlingarna. Men det har han fortfarande inte gjort.

Miljöenheten skriver i sitt beslut:

”För att minska risken för läckage ska det finnas skriftliga rutiner för kontroller som utförs på tankstationen … Samt verksamhetsutövaren ska veta vart dagvattnet har sin recipient, framför allt om i fall att ett läckage skulle ske.”

För att slippa betala böter måste verksamhetsutövaren lämna in begärda uppgifter till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad senast den 27 mars.