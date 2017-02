Redo för skräckfilmspremiär

Den som vågar kan avsluta sportlovet med en dos skräck. I dag är det efterlängtad premiär för filmatiseringen av Ingelin Angerborns populära barnrysare – Rum 213.

– Det vi har pratat mycket om är att det måste få vara läskigt, säger filmens regissör Emelie Lindblom.

– Ja, ofta underskattar vuxna vad barn kan se, inflikar Ella Fogelström, en av filmens tre huvudrollsinnehavare.

På onsdagen återförenades regissören Emelie Lindblom och de tre huvudrollsinnehavarna i Rum 213 – Wilma Lundgren som spelar Elvira, Ella Fogelström som spelar Meja och Elena Hovsepyan som spelar Bea – för galapremiär i Malmö. Filmen som spelades in på en herrgård utanför Ängelholm i somras är nu helt klar och de tre tjejerna har redan hunnit se den med publik

– I måndags kollade jag och Wilma mer på reaktionerna i publiken, berättar Ella Fogelström.

Det var jätteroligt för de reagerade exakt på de ställena där de ska reagera som duschdraperiet och toan till exempel.

– Ja, och kattungarna, lägger Wilma Lundgren till.

Rum 213 bygger på författaren Ingelin Angerborns populära rysare för mellanstadieåldern med samma titel som kom 2011. Den handlar om 12-åriga Elvira som åker på sommarkollo till ett herrgård på landet.

Tillsammans med jämnåriga Meja och Bea upplever hon vänskap, ovänskap, kärlek – och riktigt skräck. Efter en vattenskada i sitt rum hamnar tjejerna nämligen i rum 213 som stått tillbommat i många år. Där händer det mystiska och otäcka saker – prylar försvinner, konstiga mardrömmar och så går det rykten om rummet hemsöks av ett spöke – en vitklädd flicka med långt rött hår.

Rum 213 är den Malmöbosatta regissören Emelie Lindbloms första långfilm och hon fastnade för bokens blandning av vardagligt och övernaturligt.

– När jag var 11-12-år läste jag mycket Maria Gripe och tycket så mycket om det, berättar hon. Ingelins bok ger samma känsla och så känner man så tydligt hur det är att vara 11- 12 år. Det blev jag väldigt förtjust i och kände att här fanns det massor att göra film av.

De tre huvudrollsinnehavarna hade alla läst boken innan de fick rollerna.

– Den var vår favoritbok, förklara de unisont.

Ella Fogelström är den enda av dem som har arbetat som filmskådespelare tidigare. Hon har haft roller i En gång i Phuket, Tragedi på en lantkyrkogård och LasseMajas detektivbyrå – von Broms hemlighet. Wilma Lundgren och Elena Hovsepyan sökte just för bokens skull.

– Det var väldigt många fans av boken som sökte, berättar Emelie Lindblom.

Varför blev de just de här tre som fick huvudrollerna?

– För de första är de otroligt duktiga alla tre. Sedan är det tio barn i 12-års åldern som är med i filmen och det handlar mycket om att hitta en ensemble som fungerar och just samspelet mellan de här tre var väldigt fint.

Emelie Lindblom är ingen inbiten skräckfilmsfantast men gillar spänning.

– Jag är sådan som bli väldigt rädd när jag ser en skräckfilm så genren var inte självklart för mig. Men det finns ett väldigt fint driv både i boken och manuset som bygger på just den här skräckfilmsplotten.

Av de tre tjejerna är det bara Elena Hovsepyan som är riktigt förtjust i skräckfilm. Hon tycker att Rum 213 fungerar bra när det gäller att skrämmas – och att den verkligen behövs.

– Det är så bra att den är en skräckfilm för barn, säger hon. Eftersom det inte finns så mycket skräck för just barn blir det extra speciellt.

– Ofta underskattar vuxna hur mycket skräck barn kan se, konstaterar Ella Fogelström

– Det blir bara så där halvt skräckigt men det är inte kul, man vill bli rädd, säger Wilma Lundgren.

Var ni aldrig rädda under inspelningen?

– Egentligen bara en gång när jag och Emelie gick ner i källaren innan inspelningen för att kolla var jag skulle gå och så, berättar Wilma Lundgren. Då var det riktigt läskigt. Det var bara vi två där och det var eftermiddag.

– Annars var vi nog bättre på att skrämmas, säger Ella Fogelström och skrattar.

Just hur otäck filmen egentligen kunde vara var något som Emelie Lindblom och filmteamet fick prova sig fram med.

– Men det jag har utgått från och som vi pratat om i processen är att det måste få vara läskigt, säger hon. Många som ser filmen har läst boken och det är en läskig bok så man blir nog besviken om rädslan inte tas på allvar. Sedan kan jag som vuxen tycka att det finns mycket läskiga saker i kompishierarkin som skildras också, saker som på påverkar mig mer och där också är en balans hur läskigt det får vara.

Ella Fogelström, Wilma Lundgren och Elena Hovsepyan tycker att det finns väldigt mycket att känna igen sig i i Rum 213 – i allt från vänskapsrelationer till kärlek

– Den får med allt det här som hör till att växa upp, säger Ella Fogelström. Och man känner igen sig i situationerna och karaktärerna.

Inför premiären är ingen av de tre skådespelarna nervösa. Det är nöjda med filmen och tycker bara att det ska bli jättekul.

– Det är nog bara jag som är lite nervös, konstaterar Emelie Lindblom. Men det ska bli väldigt kul och jag är jätteglad och stolt över filmen och tycker att den har hamnat där jag ville både vad gäller skräck och relationer.

I framtiden kan Emelie Lindblom absolut tänka sig att arbeta mer med barnfilm.

– Det var så roligt att jobba med folk i er ålder, säger hon med ett leende till Wilma, Elena och Ella. Och sedan är det en så kul publik att göra film för. Man får omedelbara reaktioner och känner direkt hur det fungerar. Det finns inte heller så mycket film för just mellanstadieåldern och de behöver också se sitt liv skildrat på film. Men det beror mycket på historien, det är den jag utgår från.

Ella Fogelström, Wilma Lundgren och Elena Hovsepyan som inte alls kände varandra före filminspelning har numera kontakt varje dag och alla skulle väldigt gärna arbeta med film igen – gärna tillsammans.

Skulle ni vilja göra en uppföljare till Rum 213?

– Ja, verkligen, svarar de i mun på varandra.

– Eller hur Emelie?, lägger Ella Fogelström till.

– Det hade ju varit väldigt kul, instämmer Emelie Linblom.