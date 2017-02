Mysterierna i rum 213 får liv på bioduken

Det blir många pauser under en filminspelning. Ett sätt för Elena Hovsepyan att fördriva tiden är att sminka sig.

Film Det är sista dagen av den sex veckor långa inspelningen som gjorts på och omkring gården Stureholm i Ängelholmstrakten när tidningen hälsar på. Arbetsdagen inleds med att teamet bakom Rum 213 snackar ihop sig inför dagens inspelningar: tre scener återstår att filma. Dessutom ska ytterligare en scen kompletteras.

– Vi ligger bra till i tidsschemat, säger Emelie Lindblom, och tillägger för säkerhets skull:

– Om det inte händer något katastrofalt, ta i trä.

Första scenen som spelas in utspelar sig i rum 213, rummet som Elvira, det vill säga Wilma Lundgren, delar med nya kompisarna Bea (Elena Hovsepyan) och Meja (Ella Fogelström), och det är bara Elvira som är med i den. Det är trångt i rummet, men alla arbetar lugnt och metodiskt och Wilma har en ängels tålamod.

Medan Wilma arbetar passar Elena Hovsepyan, som spelar Bea, på att sminka sig inför att hon ska stå framför kameran.



– Jag har läst Rum 213 många gånger, jag kan den nästan utantill, och jag har alltid relaterat mest till Bea så det var lite konstigt att jag fick just den rollen. Det jobbigaste har varit när vi spelat in på natten, när man är trött, men det kommer att bli en jättebra film, säger hon.

Eftersom i stort sett alla skådespelarna är unga, huvudrollsinnehavarna är 12 och 13 år gamla, har de en guvernant på inspelningsplatsen.

– Jag ser till att de är glada, att de äter och att de har något att göra när det är paus, berättar Johanna Stark.

När både Emelie Lindblom och fotografen Emil Klang är nöjda med scenen i rum 213, packar hela teamet ihop utrustningen och drar till skogs.

Fem minuters bilväg från huset där interiörscenerna tas ska en scen filmas med Elvira och Henny, en annan av flickorna på kollot som spelas av Felicia Klang.

Platsen är en trolsk björkskog och för att få den rätta stämningen i bilden sprider elassistenten Erik Bäck ut rök i skogen. En ganska besvärlig uppgift, visar det sig, då vinden inte riktigt är samarbetsvillig.

– Är ni ok där tjejer, i röken? skriker Emelie Lindblom till sina unga skådespelare, när de försvinner ur bild, bakom ett rökmoln.

– Vi ser ingenting, hojtar Felicia Klang tillbaka.

Strax har röken lagt sig tillräckligt och Emelie sätter igång sina skådespelare med ett ”varsågoda”. Scenen består av en promenad, där Henny ska kasta en blick över axeln på Elvira. Efter tre försök är både regissör och fotograf nöjda. Då byter Emil Klang position på kameran och tjejerna får göra om promenaden igen.

– Vi ska göra promenadscenen fyra gånger, med kameran på olika positioner, för att vi ska kunna klippa scenen, förklarar Emelie Lindblom.

Innan de tre huvudrollsinnehavarna fick sina roller kände de inte varandra, men inför inspelningsstarten skypade de med varandra, för att öva repliker. Efter sex veckors filmande, är de jättebra kompisar.

– Det känns väldigt sorgligt att vi ska skiljas nu, men vi kommer att hålla kontakten, säger Elena Hovsepyan.

Nästa år kommer tjejerna att kunna se sig själva på bio.

– Det känns nervöst, men man är också väldigt taggad, säger Wilma Lundgren.